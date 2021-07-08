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Ковровский электромеханический завод наращивает объемы экспортных поставок

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ковровский электромеханический завод (входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) является одним из крупнейших промышленных предприятий, выпускающих широкий спектр коммунальной и сельскохозяйственной техники. С начала 2021 года КЭМЗ отгрузил более 90 единиц мини-погрузчиков, экскаваторов, фронтальных погрузчиков и тракторов, выпускаемых под маркой «ANT» в различные регионы Российской Федерации и стран СНГ, сообщила пресс-служба холдинга.

Одно из приоритетных направлений стратегии развития предприятия – наращивание объемов экспортных поставок. Имеющиеся производственные мощности позволяют Ковровскому электромеханическому заводу расширять географию своего присутствия.

«– 2021-й год станет рекордным по объемам поставок техники КЭМЗ в страны ближнего зарубежья», – сказал Александр Дерновой, заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. – В данный момент АО «КЭМЗ» является единственным российским экспортером мини-погрузчиков в страны СНГ.

Сегодня предприятие «Высокоточных комплексов» активно работает с Республикой Казахстан. За шесть месяцев текущего года Ковровским электромеханическим заводом поставлены семь фронтальных погрузчиков «ANT-3000», два экскаватора-погрузчика «ANT-2321» и пять мини-погрузчиков «ANT-1000». Техника поставляется дилеру КЭМЗ – компании «Стройдормаш-Астана».

– На протяжении нескольких лет мы выстраивали партнерские с казахскими коллегами. – отметил Игорь Тупицын, директор по продажам гражданской продукции АО «КЭМЗ». – Результат, как говорится, налицо – подписан новый контракт. До конца года мы поставим в Казахстан еще 25 мини-погрузчиков «ANT-1000». Безусловно, один из плюсов плодотворного сотрудничества – наличие у дилера собственной ремонтной базы, что позволяет осуществлять, быстрое и качественное сервисное обслуживание.

В дальнейших планах Ковровского электромеханического завода – динамичное движение вперед, обсуждение перспективных проектов сотрудничества с другими странами СНГ, в том числе с Узбекистаном и,

конечно же, дальнейшее развитие поставок в Республику Крым, районы Крайнего Севера и др.

Для справки:

АО «Ковровский электромеханический завод», входит в холдинг НПО «Высокоточные комплексы» ГК Ростех – современное высокотехнологичное предприятие, основной специализацией которого является гидравлическая аппаратура и электрогидравлические системы управления. КЭМЗ также выпускает технику торговой марки «Ant» – это мини-погрузчики «Ant-1000» и «Ant-750», фронтальные погрузчики «Ant-3000», первый отечественный экскаватор-погрузчик «Ant-2321» и трактор «Ant-4135F». Предприятие также производит 3- и 5-координатные фрезерные и токарно-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Фото: пресс-служба АО «КЭМЗ»

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