Два бомбардировщика Ту-22м3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали Су-30М2 Южного военного округа, сообщает Минобороны РФ.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30М2 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что полет длился около пяти часов.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.