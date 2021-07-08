Popular Science (США): новый русский автомат для боя под водой

Американский эксперт рассказывает о новом русском автомате двухсредного применения АДС, являющемся передовым оружием подобного типа. Его восхищают технологические новинки и уникальные решения, примененные в нем. Автомат является грозным оружием в борьбе с морскими диверсантами и специально тренированными животными-камикадзе.

Новое русское оружие работает как на суше, так и под водой — это устройство двойного назначения для редкого вида боя.

Люди от природы не приспособлены к борьбе под водой. В то время как человечество достигло существенного прогресса в создании оборудования для пребывания и передвижения человека под водой - от новейших сложных аквалангов и масок до подводных "мотоциклов", пока достижения в области вооруженной борьбы под водой значительно скромнее. Подводные винтовки, созданные специально для запуска снарядов через плотную воду, являются одним из способов вооружить солдата подводного спецназа, но они являют собой серьезную проблему: это оружие неэффективно на поверхности, и человек, готовящийся к сражению еще и на суше, должен носить с собой второе оружие.

Для решения этой проблемы в России разработаны специальные автоматы: одновременно и для подводного и надводного боя. Последним таким образцом является "автомат двухсредный специальный - АДС", созданный Тульским КП Приборостроения, входящим в российский оборонный гигант "Ростех".

Благодаря расположению магазина за спусковым крючком, рукоятью (конфигурация "буллпап") и широкому применению пластмасс в конструкции оружия автомат отличается компактностью и относительной легкостью. Он допускает стрельбу как обычными патронами калибра 5.45×39, применяемыми для АК-74 во всем мире, так и подводными 5.45 ПСП путем установки однотипных обычных магазинов с соответствующими патронами и переключения регулятора газоотводного механизма. "Подводная пуля" сделана компактной, поскольку представляет собой длинный стальной снаряд, практически полностью скрытый внутри патрона.

Новый АДС имеет нарезной ствол, переключение стрельбы в водной и воздушной средах, уникальный газоотводной механизм и устройство экстракции гильзs вперед, что повышает безопасность стрелка. У автомата достаточно высокая точность стрельбы и ресурс. Прицельная дальность в воде - 25 метров, на суше - 600 метров.

Последняя версия автомата АДС появилась на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге в конце июня и сразу привлекла интерес. Ее конструкция дорабатывалась несколько лет, а ранние опытные модели, как сообщается, начали проходить испытания еще в 2009 году.

Необходимо отметить, что в России накоплен значительный опыт создания боевого подводного оружия. Еще в 70-х годах в СССР был разработан подводный автомат АПС, который использовал для стрельбы под водой особые длинные снаряды-пули игольчатого типа, что вынуждало применять для них специальные крупногабаритные магазины, увеличивавшие размеры и массу оружия. Расстояние эффективного поражения у автомата АПС составляло около 30 метров на глубине 8 метров. (У подводного оружия дальность действия сильно зависит от глубины, уменьшаясь по мере погружения). На суше дальность действия оружия была ограничена примерно 100 метрами. К тому же АПС имел очень невысокую точность стрельбы, поскольку ствол у него бы не нарезной. АПС имел также ограниченный боевой ресурс.

Новая версия АДС сейчас уже находится в серийном производстве, что делает ее довольно востребованным оружием. Подводные перестрелки - особенно редкий вид боя, который ведут почти исключительно силы специального назначения.

Подводная дальность стрельбы двухсредных автоматов, небольшая даже на небольшой глубине, собственно, и подчеркивает, для каких боевых действий подходит такое оружие. Это инструмент ближнего боя, предназначенный для полной остановки человека или животного рядом с аквалангистом. Плавучие разведчики, оснащенные взрывчаткой, которая может прикрепляться к корпусам кораблей, десятилетиями действовали как диверсанты во время войн. Противодействующие им "лягушки" - коммандос с аквалангом и ластами (отсюда и их название), появились во время Второй мировой войны.

Автомат, который может остановить водолаза под водой в гавани или отбить нападение в доке, является весьма полезным оружием. Его также можно использовать против животных, обученных в военных целях, таких как морские львы, дельфины и белухи. В то время, как сообщения о реальных боях между обученными дельфинами и вооруженными водолазами сейчас относятся скорее к области фантастики или вымыслов, ВМС США действительно использовали обученных дельфинов для обеспечения безопасности военных гаваней во время войны во Вьетнаме. И Соединенные Штаты, и советские военные дрессировали морских свиней для использования в военных целях на протяжении всей холодной войны. Совсем недавно, в 2019 году, у побережья Норвегии была обнаружена белуха, которую, как полагают, тренировали российские военные.

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Келси Атертон - американский журналист, специализирующийся на оборонных технологиях. Его работы о дронах, военном искусственном интеллекте и ядерном оружии публиковались в журналах Slate, The New York Times, Foreign Policy и других изданиях.

Келси Атертон (Kelsey Atherton)