Вертолеты LCH подержат Ми-35 в войне против террористов в Африке

Ударные вертолеты LCH индийской авиастроительной компании HAL отправятся в Африку. Сообщатся, что подписано соглашение о поставках этих винтокрылых машин военно-воздушным силам Нигерии, пилоты которой уже проходят первоначальную подготовку по эксплуатации новой техники.

The Nigerian Army is to aquire HAL light combat helicopters from India. They will be the primary combat helicopter of the Nigerian Army Aviation Corp. pic.twitter.com/DJSmOa7NQK — Defense News Nigeria (@DefenseNigeria) July 6, 2021

Отмечается, что контракт (официально еще не подтвержденный) станет первым в истории данной программы.

LCH - Light Combat Helicopter начали создавать в 2006 году. Учитывая местную специфику, его специально адаптировали для действий в условиях высокогорной местности - до 6500 метров. Первый полет был осуществлен через четыре года.

Специалисты относят эти вертолеты к легкой винтокрылой технике - вес пустого составляет всего 3000 кг, а максимальная взлетная масса 5500 кг. В то же время предусмотрена защита экипажа из двух человек от 12,7-мм бронебойных пуль.

Устанавливаются два 1200-сильных двигателя ТМ333-2С2, разработанные совместно с французской Turbomeca.

Максимальная скорость - 330 км/ч, крейсерская - 260 км/ч. Дальность полета - до 700 км.

В носовой части размещена обзорно-прицельная система, позволяющая вести боевые действия в любое время суток.

В качестве вооружения применена 20-мм автоматическая пушка, также имеются четыре точки подвески управляемых и неуправляемых ракет.

В настоящее время на вооружении ВВС Нигерии находятся вертолеты американского, французского, германского и российского производства, в том числе Ми-24, Ми-35 и Ми-171Ш. Эта техника активно используется в операциях против незаконных вооруженных формирований.

Алексей Моисеев