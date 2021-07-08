Эксперт оценил угрозу от приближения «космического мусора» к МКС

Системы контроля космического пространства позволяют следить за космическим мусором, которым может оказаться спутник, его части или элемент носителей ракет. Об этом в среду, 7 июля, «Известиям» рассказал эксперт по космосу Андрей Ионов.

Таким образом он прокомментировал сообщение американского космического агентства NASA о том, что днем 8 июля к Международной космической станции (МКС) приблизится неизвестный космический объект.

По словам специалиста, ситуация абсолютно стандартная и подобное происходит каждый месяц.

«Есть так называемые системы контроля космического пространства. Они решают и другие задачи, но в том числе позволяют и следить за космическим мусором. В случае обнаружения приближения какого-либо объекта, например космического мусора, к станции системы по специальным протоколам сообщают об этом операторам. Операторы принимают решение согласно штатным протоколам — реагировать на объект или нет <...> Мусором может быть отработавший спутник, элемент носителей-ракет, части разрушенных спутников», — рассказал Ионов.

Ранее в среду глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также прокомментировал сообщение NASA. По его словам, эксперты госкорпорации прогноз сближения подтвердили, но угрозы в этом не увидели.

В мае начальник информационно-аналитического центра АО «ЦНИИмаш» Игорь Бакарас заявил, что на околоземных орбитах находятся около 7 тыс. т космического мусора и 3 тыс. т действующих космических аппаратов, включая Международную космическую станцию.

По его словам, под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые вышли из строя и больше не могут использоваться. В то же время этот мусор опасно воздействует на действующие космические аппараты, добавил эксперт.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт в том же месяце рассказал, что на околоземном космическом пространстве находится около 15 тыс. объектов, размеры которых превышают 10 см. Наибольшую опасность они представляют для спутников и других полезных космических объектов, и этот риск возрастает с каждым днем.

Он добавил, что на МКС несколько раз в год проводят маневры уклонения, и подчеркнул, что пока не существует достаточно эффективного способа избавиться от космического мусора.