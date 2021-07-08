Американская армия останется без «облака» за $10 млрд

Американская армия откладывает «переезд» секретных данных на облачное хранилище. Вчера, 6 июля, информационное агентство CNBC сообщило о том, что Минобороны США аннулировало контракт в рамках проекта JEDI стоимостью $10 млрд.

Проект JEDI или Joint Enterprise Defense Infrastructure был запущен в 2017 году. В его рамках планировалось создание цифровой инфраструктуры для загрузки большинства «чувствительных» данных вооружённых сил, чтобы иметь к ним доступ из любой точки земного шара.

Руководители Microsoft (слева) и Amazon (справа) на встрече в Белом Доме в 2017 году Источник изображения: businessinsider.com

Спустя два года Минобороны США присудило победу в тендере компании Microsoft и объявили о подписании десятилетнего контракта стоимостью $10 млрд. Компания Amazon Web Services оспаривала это решение в суде.

После длительных разбирательств Минобороны США решило аннулировать своё предыдущее решение, объявив новый тендер Joint Warfighter Cloud Capability (JWCC). В официальном сообщении Минобороны США указывается, что «с изменяющейся технологической средой стало ясно, что контракт JEDI, который давно откладывался, больше не отвечает требованиям по расширению возможностей Министерства обороны».