Войти
Известия.ru

В Госдуме рассказали о проблеме в создании самолетов Ил-112В

254
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Елена Рузанова

Отсутствие профессиональных кадров на Воронежском авиазаводе является одной из проблем, влияющих на создание для Минобороны России нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Об этом в среду, 7 июля, сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

«Проблема — в низком уровне профессионализма. Планы есть на десять лет вперед: столько на Ил-96, столько на Ил-112В. Все есть — план, задание, дорожная карта», — объяснил он. По словам Гордеева также существует проблема смежных предприятий, которых несколько сотен. Он подчеркнул, что важно наладить всю организацию производства.

Гордеев добавил, что на Воронежском заводе планируют выйти на производство двух самолетов Ил-96-300 ежегодно.

В понедельник в ходе поездки в Воронеж вице-премьер Юрий Борисов посетил Воронежский авиазавод, где осмотрел летно-испытательную станцию и поднялся на борт Ил-96-300, а также цеха, где собирают самолеты Ил-112В и Ил-96-400М. Как он отметил, для Минобороны и других заказчиков планируется создать около 200 легких военно-транспортных самолетов Ил-112В.

27 мая президент России Владимир Путин заявил о завершении испытаний Ил-112В и рассказал о том, что до конца 2021 года будут осуществлены поставки двух самолетов.

30 марта госкорпорация «Ростех» показала видео второго испытательного полета Ил-112В. Самолет можно использовать для коммерческих перевозок, машина в перспективе сменит парк Ан-26, ресурс эксплуатации которых подходит к концу.

Новейшие транспортные самолеты Ил-112В и Ил-114-300 представят на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021). Также гости мероприятия увидят военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 (экспортный вариант вертолета Ми-8МТВ-5).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Ил-114
Ил-114-300
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-96
Ка-52
Ми-17
Ми-17В5
Ми-26
Ми-35
Ми-8
Ми-8МТ
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
06.07.2021
Путин 20 июля примет участие в совещании по авиации на МАКС-2021
30.06.2021
На МАКС-2021 впервые представят новейшие самолеты Ил-112В и Ил-114-300
30.06.2021
Рособоронэкспорт выступит официальным спонсором авиасалона МАКС-2021
30.06.2021
"Рособоронэкспорт" впервые представит на МАКС-2021 самолеты Ил-112В и Ил-114-300
21.07.2017
МАКС-2018: куда летим, с кем?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 04:34
  • 42
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 08.07 01:51
  • 17
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 08.07 01:46
  • 2
Первая установка двигателей ПД-14 на самолет МС-21-310
  • 08.07 00:36
  • 3
Новый рынок для Украины: турецкий холдинг заключил соглашение с «Мотор Сич»
  • 08.07 00:22
  • 3
К большой войне флот не готов
  • 07.07 22:21
  • 16
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 07.07 21:23
  • 4
Большой противолодочный катер станет фрегатом с гиперзвуковыми ракетами
  • 07.07 21:15
  • 47
Палубная авиация против ЗРС
  • 07.07 20:30
  • 7
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
  • 07.07 18:09
  • 1
На российские танки начали устанавливать импровизированную защиту от Javelin и БПЛА
  • 07.07 17:04
  • 1
«Вечные» колеса для «Тайфуна»
  • 07.07 16:38
  • 2
Polityka (Польша): готовит ли Россия вторжение в Польшу?
  • 07.07 03:26
  • 12
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 07.07 02:55
  • 2
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 07.07 02:49
  • 2
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ