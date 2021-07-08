В Госдуме рассказали о проблеме в создании самолетов Ил-112В

Отсутствие профессиональных кадров на Воронежском авиазаводе является одной из проблем, влияющих на создание для Минобороны России нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Об этом в среду, 7 июля, сообщил журналистам вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

«Проблема — в низком уровне профессионализма. Планы есть на десять лет вперед: столько на Ил-96, столько на Ил-112В. Все есть — план, задание, дорожная карта», — объяснил он. По словам Гордеева также существует проблема смежных предприятий, которых несколько сотен. Он подчеркнул, что важно наладить всю организацию производства.

Гордеев добавил, что на Воронежском заводе планируют выйти на производство двух самолетов Ил-96-300 ежегодно.

В понедельник в ходе поездки в Воронеж вице-премьер Юрий Борисов посетил Воронежский авиазавод, где осмотрел летно-испытательную станцию и поднялся на борт Ил-96-300, а также цеха, где собирают самолеты Ил-112В и Ил-96-400М. Как он отметил, для Минобороны и других заказчиков планируется создать около 200 легких военно-транспортных самолетов Ил-112В.

27 мая президент России Владимир Путин заявил о завершении испытаний Ил-112В и рассказал о том, что до конца 2021 года будут осуществлены поставки двух самолетов.

30 марта госкорпорация «Ростех» показала видео второго испытательного полета Ил-112В. Самолет можно использовать для коммерческих перевозок, машина в перспективе сменит парк Ан-26, ресурс эксплуатации которых подходит к концу.

Новейшие транспортные самолеты Ил-112В и Ил-114-300 представят на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021). Также гости мероприятия увидят военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 (экспортный вариант вертолета Ми-8МТВ-5).