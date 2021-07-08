Войти
Военно-промышленный курьер

В расписании учений НАТО вторжение в Приднестровье и на Донбасс

288
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В береговом компоненте учений Sea Breeze началась активная фаза, которая завершится отработкой совместных действий по ликвидации «незаконных вооруженных формирований». Тренировки спланированы так, чтобы условия были максимально приближены к боевым.

В них участвуют военнослужащие отдельного батальона морской пехоты, морской пехоты США, вооруженных сил Грузии, вооруженных сил Молдавии, Госпогранслужбы Украины, а также украинские курсанты. Накануне многонациональные тактические группы выдвинулись из пункта базирования в районы сосредоточения.

«При совершении марша подразделения получали немало вводных. В частности, тактические группы отражают засады условного противника, проводят действия во время блокирования маршрутов местным населением», — говорится в сообщении пресс-службы командования морской пехоты Украины.

Телеграм-канал «Молдавский вагон» уточнил, что тактические группы отрабатывают «проведение рейдов по реинтеграции». Украинские военные при поддержке иностранных спецподразделений репетируют в очередной раз вторжение ВСУ в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а их молдавские коллеги, с теми же инструкторами, проходят сценарий по Приднестровью.

Как сообщало EADaily, в Брюсселе состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Молдавии, Украины и Грузии. Участники созданного в мае Ассоциированного трио скоординировали позицию по угрозе безопасности в Черноморском регионе. Вашингтон давно планировал сформировать военный союз Киева, Тбилиси и Кишинева которые обеспечат «санитарный кордон» для противостояния НАТО с Россией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Молдавия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
26.04.2021
Минобороны Швеции прокомментировало завершение учений в России
19.03.2019
Апостроф (Украина): полноценная война с Россией начнется через пару лет
13.06.2017
Встреча лидеров НАТО через призму законов Паркинсона
29.06.2016
"Украине нужно быть членом НАТО" (Радио Свобода, США)
25.02.2016
Вызов принят
23.04.2012
"То, чем я занимаюсь, не совсем чиновничья работа"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 04:34
  • 42
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 08.07 01:51
  • 17
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 08.07 01:46
  • 2
Первая установка двигателей ПД-14 на самолет МС-21-310
  • 08.07 00:36
  • 3
Новый рынок для Украины: турецкий холдинг заключил соглашение с «Мотор Сич»
  • 08.07 00:22
  • 3
К большой войне флот не готов
  • 07.07 22:21
  • 16
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 07.07 21:23
  • 4
Большой противолодочный катер станет фрегатом с гиперзвуковыми ракетами
  • 07.07 21:15
  • 47
Палубная авиация против ЗРС
  • 07.07 20:30
  • 7
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
  • 07.07 18:09
  • 1
На российские танки начали устанавливать импровизированную защиту от Javelin и БПЛА
  • 07.07 17:04
  • 1
«Вечные» колеса для «Тайфуна»
  • 07.07 16:38
  • 2
Polityka (Польша): готовит ли Россия вторжение в Польшу?
  • 07.07 03:26
  • 12
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 07.07 02:55
  • 2
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 07.07 02:49
  • 2
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ