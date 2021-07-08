В расписании учений НАТО вторжение в Приднестровье и на Донбасс

В береговом компоненте учений Sea Breeze началась активная фаза, которая завершится отработкой совместных действий по ликвидации «незаконных вооруженных формирований». Тренировки спланированы так, чтобы условия были максимально приближены к боевым.

В них участвуют военнослужащие отдельного батальона морской пехоты, морской пехоты США, вооруженных сил Грузии, вооруженных сил Молдавии, Госпогранслужбы Украины, а также украинские курсанты. Накануне многонациональные тактические группы выдвинулись из пункта базирования в районы сосредоточения.

«При совершении марша подразделения получали немало вводных. В частности, тактические группы отражают засады условного противника, проводят действия во время блокирования маршрутов местным населением», — говорится в сообщении пресс-службы командования морской пехоты Украины.

Телеграм-канал «Молдавский вагон» уточнил, что тактические группы отрабатывают «проведение рейдов по реинтеграции». Украинские военные при поддержке иностранных спецподразделений репетируют в очередной раз вторжение ВСУ в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а их молдавские коллеги, с теми же инструкторами, проходят сценарий по Приднестровью.

Как сообщало EADaily, в Брюсселе состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Молдавии, Украины и Грузии. Участники созданного в мае Ассоциированного трио скоординировали позицию по угрозе безопасности в Черноморском регионе. Вашингтон давно планировал сформировать военный союз Киева, Тбилиси и Кишинева которые обеспечат «санитарный кордон» для противостояния НАТО с Россией.