Армия Украины при помощи США отработала бои с населением

В ходе сухопутной фазы учений Sea Breeze 2021 многонациональная тактическая группа отработала действия в условиях, когда маршруты передвижения войск блокированы местным населением.

- Этот эпизод учений спланирован таким образом, чтобы максимально приблизить его условия к боевым. Например - на востоке Украины образца 2014 года, пишет Defence Express со ссылкой на минобороны страны.

В тренировке приняли участие бойцы батальона морской пехоты ВМС Украины, Госпогранслужбы, Корпуса морской пехоты США, армий Грузии и Молдовы. Украинские морские пехотинцы передвигались на броневиках "Казак", американский конвертоплан Osprey высадил десант в тыл "неприятеля".

Антон Валагин