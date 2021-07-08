Войти
Российская газета

Армия Украины при помощи США отработала бои с населением

239
0
0
Источник изображения: istock

В ходе сухопутной фазы учений Sea Breeze 2021 многонациональная тактическая группа отработала действия в условиях, когда маршруты передвижения войск блокированы местным населением.

- Этот эпизод учений спланирован таким образом, чтобы максимально приблизить его условия к боевым. Например - на востоке Украины образца 2014 года, пишет Defence Express со ссылкой на минобороны страны.

В тренировке приняли участие бойцы батальона морской пехоты ВМС Украины, Госпогранслужбы, Корпуса морской пехоты США, армий Грузии и Молдовы. Украинские морские пехотинцы передвигались на броневиках "Казак", американский конвертоплан Osprey высадил десант в тыл "неприятеля".


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Молдавия
США
Украина
Продукция
MV-22 Osprey
Проекты
Военные учения
Похожие новости
03.01.2020
"Формальный статус": в Британии хотели позвать Москву в НАТО
09.09.2019
История создания Российской армии
13.08.2019
"Это какой-то фантаст": военный осудил версию о конфликте РФ и США
02.08.2019
Крылатая гвардия
28.02.2017
Оскар Крейчи: "К оружию — Путин у ворот!" (Prvnizpravy.cz, Чехия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 04:34
  • 42
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 08.07 01:51
  • 17
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 08.07 01:46
  • 2
Первая установка двигателей ПД-14 на самолет МС-21-310
  • 08.07 00:36
  • 3
Новый рынок для Украины: турецкий холдинг заключил соглашение с «Мотор Сич»
  • 08.07 00:22
  • 3
К большой войне флот не готов
  • 07.07 22:21
  • 16
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 07.07 21:23
  • 4
Большой противолодочный катер станет фрегатом с гиперзвуковыми ракетами
  • 07.07 21:15
  • 47
Палубная авиация против ЗРС
  • 07.07 20:30
  • 7
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
  • 07.07 18:09
  • 1
На российские танки начали устанавливать импровизированную защиту от Javelin и БПЛА
  • 07.07 17:04
  • 1
«Вечные» колеса для «Тайфуна»
  • 07.07 16:38
  • 2
Polityka (Польша): готовит ли Россия вторжение в Польшу?
  • 07.07 03:26
  • 12
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 07.07 02:55
  • 2
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 07.07 02:49
  • 2
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ