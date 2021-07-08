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Известия.ru

Корабль ВМС Испании вошел в Черное море

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Патрульный корабль Rayo ВМС Испании вошел в Черное море, за ним следит российский флот. Об этом в среду, 7 июля, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля Rayo ВМС Испании, зашедшего 7 июля 2021 года в акваторию Черного моря, для участия в многонациональном учении ВС стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze 2021», — говорится в сообщении центра.

Ранее в этот день глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя слова главы МИД Великобритании Доминика Рааба о том, что корабли ВМС страны продолжат заходить в «территориальные воды Украины», заявил, что в случае повторения инцидента с британским эсминцем Defender России не оставят иного выбора, как ответить жестко и адекватно.

23 июня Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ остановили нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender.

В свою очередь, в минобороны Великобритании заявили, что эсминец совершал мирный проход через якобы территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инцидент с британским кораблем является классической провокацией.

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