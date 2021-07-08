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WarSpot

Ещё один российский БПК станет фрегатом

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Источник изображения: warspot.ru

Российский ВМФ получит «мини-крейсер ракетоносец». Вчера, 6 июля, газета «Известия» сообщила о том, что Минобороны согласовало план модернизации БПК «Адмирал Чабаненко» по проекту, аналогичному тому, по которому обновляли БПК «Маршал Шапошников».

Большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко» в ходе модернизации должен получить пусковые установки крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Циркон», а также ракетно-торпедный комплекс, способный уничтожать подводные лодки на расстоянии десятков километров. После проведённых работ корабль переквалифицируют во фрегат, хотя по водоизмещению и боевым возможностям он будет не слишком отставать от крейсеров.

Корабль «Адмирал Чабаненко» проекта 1155.1

Источник изображения: flot.com

В 2014 году корабль «Адмирал Чабаненко» был направлен на ремонт и с того времени находится на судоремонтном заводе в Мурманской области. По данным «Известий», Минобороны согласовало план модернизации БПК «Адмирал Чабаненко», и сейчас идёт оценка сроков, которые потребуются на выполнение всех работ.

«Адмирал Чабаненко» — единственный корабль, построенный по проекту 1155.1. Его заложили на заводе «Янтарь» в Калининграде в 1989 году, спустили на воду в 1992 году и приняли в состав российского флота в 1999 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
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