Ещё один российский БПК станет фрегатом

Российский ВМФ получит «мини-крейсер ракетоносец». Вчера, 6 июля, газета «Известия» сообщила о том, что Минобороны согласовало план модернизации БПК «Адмирал Чабаненко» по проекту, аналогичному тому, по которому обновляли БПК «Маршал Шапошников».

Большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко» в ходе модернизации должен получить пусковые установки крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых «Циркон», а также ракетно-торпедный комплекс, способный уничтожать подводные лодки на расстоянии десятков километров. После проведённых работ корабль переквалифицируют во фрегат, хотя по водоизмещению и боевым возможностям он будет не слишком отставать от крейсеров.

Корабль «Адмирал Чабаненко» проекта 1155.1 Источник изображения: flot.com

В 2014 году корабль «Адмирал Чабаненко» был направлен на ремонт и с того времени находится на судоремонтном заводе в Мурманской области. По данным «Известий», Минобороны согласовало план модернизации БПК «Адмирал Чабаненко», и сейчас идёт оценка сроков, которые потребуются на выполнение всех работ.

«Адмирал Чабаненко» — единственный корабль, построенный по проекту 1155.1. Его заложили на заводе «Янтарь» в Калининграде в 1989 году, спустили на воду в 1992 году и приняли в состав российского флота в 1999 году.