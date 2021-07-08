Huntington Ingalls Industries поставит ВМС Новой Зеландии автономные подводные аппараты "Ремус-300"

ЦАМТО, 7 июля. Американская компания Huntington Ingalls Industries (HII) объявила о заключении контракта на поставку четырех автономных подводных аппаратов "Ремус-300" (REMUS – Remote Environmental Measuring Units) ВМС Новой Зеландии.

Это первый зарубежный заказ на покупку аппаратов этой версии. Поставка должна быть выполнена к середине 2022 года. Помимо самих аппаратов, ВМС Новой Зеландии заказали модули камер высокого разрешения и дополнительные сменные аккумуляторные модули. Продажа была реализована через компанию New Zealand Ocean Technology, которая является представителем HII в Новой Зеландии и центром обслуживания REMUS в этой стране.

На вооружении ВМС Новой Зеландии уже имеется шесть автономных подводных аппаратов "Ремус-100", которые в течение последних 14 лет применяются для выполнения задач противоминной борьбы и проведения подводных исследований. ВМС Новой Зеландии также использовали "Ремус" для поиска и подъема затонувших кораблей, в том числе для определения места крушения парома Princess Ashika в 2009 году.

Как сообщал ЦАМТО, "Ремус-300" является инновационным решением в секторе малых автономных подводных аппаратов и создан с использованием опыта разработки и поставки более 400 аппаратов семейства в течение последних 17 лет.

Разработка "Ремус-300" была завершена в апреле 2021 года. Он может применяться для выполнения задач противоминной борьбы, гидрографических исследований, оценки экологической ситуации, поисково-спасательных работ, а также морских исследований.

"Ремус-300" представляет собой компактный автономный подводный аппарат, который переносится и применяется расчетом из двух человек. Его диаметр составляет 190 мм, длина – 1850-2510 мм, масса – около 36-58 кг (в зависимости от конфигурации). По диаметру "Ремус-300" сравним с малоразмерным "Ремус-100", но обеспечивает возможность применения на большей глубине (до 305 м).

Аппарат оснащен изменяемыми в полевых условиях, экологически изолированными модулями питания, которые в зависимости от задачи позволяют оператору настраивать продолжительность применения до 10, 20 или 30 часов. Обычно "Ремус-300" движется под водой со скоростью 3-4 узла, но ее можно увеличить до 8 узлов, используя высокоскоростные двигатели. Модульная открытая архитектура облегчает интеграцию новых полезных нагрузок, датчиков и алгоритмов.