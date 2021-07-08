Войти
ЦАМТО

Huntington Ingalls Industries поставит ВМС Новой Зеландии автономные подводные аппараты "Ремус-300"

223
0
0
REMUS-300
REMUS-300.
Источник изображения: www.naval-technology.com

ЦАМТО, 7 июля. Американская компания Huntington Ingalls Industries (HII) объявила о заключении контракта на поставку четырех автономных подводных аппаратов "Ремус-300" (REMUS – Remote Environmental Measuring Units) ВМС Новой Зеландии.

Это первый зарубежный заказ на покупку аппаратов этой версии. Поставка должна быть выполнена к середине 2022 года. Помимо самих аппаратов, ВМС Новой Зеландии заказали модули камер высокого разрешения и дополнительные сменные аккумуляторные модули. Продажа была реализована через компанию New Zealand Ocean Technology, которая является представителем HII в Новой Зеландии и центром обслуживания REMUS в этой стране.

На вооружении ВМС Новой Зеландии уже имеется шесть автономных подводных аппаратов "Ремус-100", которые в течение последних 14 лет применяются для выполнения задач противоминной борьбы и проведения подводных исследований. ВМС Новой Зеландии также использовали "Ремус" для поиска и подъема затонувших кораблей, в том числе для определения места крушения парома Princess Ashika в 2009 году.

Как сообщал ЦАМТО, "Ремус-300" является инновационным решением в секторе малых автономных подводных аппаратов и создан с использованием опыта разработки и поставки более 400 аппаратов семейства в течение последних 17 лет.

Разработка "Ремус-300" была завершена в апреле 2021 года. Он может применяться для выполнения задач противоминной борьбы, гидрографических исследований, оценки экологической ситуации, поисково-спасательных работ, а также морских исследований.

"Ремус-300" представляет собой компактный автономный подводный аппарат, который переносится и применяется расчетом из двух человек. Его диаметр составляет 190 мм, длина – 1850-2510 мм, масса – около 36-58 кг (в зависимости от конфигурации). По диаметру "Ремус-300" сравним с малоразмерным "Ремус-100", но обеспечивает возможность применения на большей глубине (до 305 м).

Аппарат оснащен изменяемыми в полевых условиях, экологически изолированными модулями питания, которые в зависимости от задачи позволяют оператору настраивать продолжительность применения до 10, 20 или 30 часов. Обычно "Ремус-300" движется под водой со скоростью 3-4 узла, но ее можно увеличить до 8 узлов, используя высокоскоростные двигатели. Модульная открытая архитектура облегчает интеграцию новых полезных нагрузок, датчиков и алгоритмов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
США
Компании
HII
Похожие новости
27.07.2020
Эстония получила первые автоматические винтовки R20 Rahe
13.12.2019
General Dynamics планирует начать строительство головной ПЛАРБ класса "Коламбиа" в 2020 году
26.02.2019
Грузовой корабль Cygnus выведен с орбиты
18.01.2016
Корабль ПРО на базе «Сан-Антонио»
14.05.2015
Курс в будущее или на рифы?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 04:34
  • 42
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 08.07 01:51
  • 17
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 08.07 01:46
  • 2
Первая установка двигателей ПД-14 на самолет МС-21-310
  • 08.07 00:36
  • 3
Новый рынок для Украины: турецкий холдинг заключил соглашение с «Мотор Сич»
  • 08.07 00:22
  • 3
К большой войне флот не готов
  • 07.07 22:21
  • 16
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 07.07 21:23
  • 4
Большой противолодочный катер станет фрегатом с гиперзвуковыми ракетами
  • 07.07 21:15
  • 47
Палубная авиация против ЗРС
  • 07.07 20:30
  • 7
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
  • 07.07 18:09
  • 1
На российские танки начали устанавливать импровизированную защиту от Javelin и БПЛА
  • 07.07 17:04
  • 1
«Вечные» колеса для «Тайфуна»
  • 07.07 16:38
  • 2
Polityka (Польша): готовит ли Россия вторжение в Польшу?
  • 07.07 03:26
  • 12
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 07.07 02:55
  • 2
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 07.07 02:49
  • 2
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ