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Интерфакс-АВН

Российские военные сообщили о слежении за боевым кораблем Испании в Черном море

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Корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии во время учений
Корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии во время учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Москва. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военные начали слежение за патрульным кораблем ВМС Испании "Райо", который вошел в Черное море, сообщили в среду в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля "Райо" ВМС Испании, зашедшего 7 июля 2021 года в акваторию Черного моря для участия в многонациональном учении ВС стран НАТО и государств-партнеров "Си бриз - 2021", - говорится в сообщении центра.

1 июля Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что российские военные приступили к слежению за фрегатом "Вирджинио Фазан" ВМС Италии, который вошел в Черное море.

Российские военные в Черном море следят за кораблями НАТО и других стран на учении Sea Breeze, сообщил 28 июня Национальный центр управления обороной РФ.

В маневрах Sea Breeze в Черном море задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности участвуют военные из 32 стран.

6 июля пресс-служба командования морской пехоты Украины сообщила о начале активной фазы берегового компонента Sea Breeze.

На фоне сухопутной части Sea Breeze Черноморский флот РФ сообщил в среду о начале учений на полигоне в Крыму армейского корпуса с артиллерийскими стрельбами.

"Лагерный сбор ракетных войск и артиллерии продлится до середины июля, в нём принимают участие более 800 военнослужащих из состава артиллерийских подразделений Черноморского флота", - сообщила пресс-служба флота. По словам военных, в учениях задействовано более 150 единиц военной и специальной техники.

"Завершением лагерного сбора станет проведение артиллерийских стрельб с отработкой различных тактических приёмов ведения боя артиллерийскими подразделениями", - сообщил Черноморский флот.

В учениях задействованы реактивные системы залпового огня "Град", 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 120-мм гаубицы Д-30, 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 "Нона-С", а также миномёты "Сани" и "Поднос".

26 июня в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross. Он может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

В Черном море с 14 июня по 2 июля находились британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Defender законно находился в международных водах около Крымского полуострова, заявил ранее журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Я думаю, он (корабль, - "ИФ") в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами", - сказал он. "Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма", - отметил премьер.

29 июня в Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море. По данным военных Нидерландов, инцидент произошел 24 июня, когда фрегат находился близ Крыма. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки.

Российские военные это опровергли. Российские самолеты были подняты в воздух, чтобы предотвратить нарушение госграницы РФ, нидерландский фрегат шел курсом на Керченский пролив, заявили тогда в Минобороны РФ.

2 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные будут внимательно отслеживать Sea Breeze и реагировать на угрозы.

"Несмотря на то, что учение по статусу и даже названию является морским, его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря", - сказал тогда Конашенков.

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

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