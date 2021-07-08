Вышел специальный номер журнала «Экспорт вооружений» за 2021 год

Содержание:
- О некоторых аспектах миниатюризации средств поражения;
- Расширение противоракетных возможностей российских зенитных систем;
- Современные тенденции применения перспективных типов аккумуляторных батарей на подводных платформах и в торпедном вооружении;
- Военная разведка Германии;
- Эволюция взглядов политического руководства Китая на обеспечение военной безопасности;
- Типы рынков вооружений;
- Война и мирный процесс в Афганистане на фоне вывода иностранных войск;
- "БраМос": успехи и перспективы развития предприятия;
- Самолет ЛМС-901 "Байкал";
- Роберт Джервис: о правильном и искаженном восприятии действительности в международной политике;
- В память о Константине Макиенко.
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