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Вышел специальный номер журнала «Экспорт вооружений» за 2021 год

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Содержание:

  • О некоторых аспектах миниатюризации средств поражения;
  • Расширение противоракетных возможностей российских зенитных систем;
  • Современные тенденции применения перспективных типов аккумуляторных батарей на подводных платформах и в торпедном вооружении;
  • Военная разведка Германии;
  • Эволюция взглядов политического руководства Китая на обеспечение военной безопасности;
  • Типы рынков вооружений;
  • Война и мирный процесс в Афганистане на фоне вывода иностранных войск;
  • "БраМос": успехи и перспективы развития предприятия;
  • Самолет ЛМС-901 "Байкал";
  • Роберт Джервис: о правильном и искаженном восприятии действительности в международной политике;
  • В память о Константине Макиенко.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
Китай
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
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