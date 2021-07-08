Эти «Сани» всегда готовы к бою

В Калининградской области минометчики Балтийского флота уничтожили колонну военной техники условного противника.

В учениях, прошедших на полигоне «Правдинский», была задействована батарея 120-мм минометов «Сани» мотострелкового полка армейского корпуса БФ.

Минометчики получили приказ уничтожить колонну военной техники, находящуюся за рекой. В условиях болотисто-лесистой местности военнослужащие из минометов «Сани» успешно поразили 30 мишеней, имитирующих легкобронированную технику, живую силу и огневые точки на удалении до 4,5 тысячи метров.

Особое внимание уделялось ведению огня по ненаблюдаемым целям, которые находятся за естественными преградами (холмы, лесополоса, река), сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Стрельбам предшествовали тренировки, в ходе которых личный состав выполнил около 20 нормативов по специальной подготовке – таких, как приведение миномета к бою, в походное положение, смена огневой позиции.

Отметим, что расчеты минометов «Сани» в апреле представляли армейский корпус БФ на окружном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня».

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)