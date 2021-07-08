Войти
Военно-промышленный курьер

Эти «Сани» всегда готовы к бою

258
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Калининградской области минометчики Балтийского флота уничтожили колонну военной техники условного противника.

В учениях, прошедших на полигоне «Правдинский», была задействована батарея 120-мм минометов «Сани» мотострелкового полка армейского корпуса БФ.

Минометчики получили приказ уничтожить колонну военной техники, находящуюся за рекой. В условиях болотисто-лесистой местности военнослужащие из минометов «Сани» успешно поразили 30 мишеней, имитирующих легкобронированную технику, живую силу и огневые точки на удалении до 4,5 тысячи метров.

Особое внимание уделялось ведению огня по ненаблюдаемым целям, которые находятся за естественными преградами (холмы, лесополоса, река), сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Стрельбам предшествовали тренировки, в ходе которых личный состав выполнил около 20 нормативов по специальной подготовке – таких, как приведение миномета к бою, в походное положение, смена огневой позиции.

Отметим, что расчеты минометов «Сани» в апреле представляли армейский корпус БФ на окружном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня».

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2С12 Сани
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
БФ
Военные учения
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
25.02.2020
Кто на флоте самый меткий, быстрый, умелый
02.06.2017
Военный совет ВМФ России определил основные задачи флота на летний период обучения
13.04.2017
Российские военные провели стрельбы на учениях в предгорьях Памира
26.12.2016
Десять наиболее важных событий 2016 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 04:34
  • 42
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 08.07 01:51
  • 17
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 08.07 01:46
  • 2
Первая установка двигателей ПД-14 на самолет МС-21-310
  • 08.07 00:36
  • 3
Новый рынок для Украины: турецкий холдинг заключил соглашение с «Мотор Сич»
  • 08.07 00:22
  • 3
К большой войне флот не готов
  • 07.07 22:21
  • 16
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 07.07 21:23
  • 4
Большой противолодочный катер станет фрегатом с гиперзвуковыми ракетами
  • 07.07 21:15
  • 47
Палубная авиация против ЗРС
  • 07.07 20:30
  • 7
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
  • 07.07 18:09
  • 1
На российские танки начали устанавливать импровизированную защиту от Javelin и БПЛА
  • 07.07 17:04
  • 1
«Вечные» колеса для «Тайфуна»
  • 07.07 16:38
  • 2
Polityka (Польша): готовит ли Россия вторжение в Польшу?
  • 07.07 03:26
  • 12
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 07.07 02:55
  • 2
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 07.07 02:49
  • 2
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ