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Haqqin (Азербайджан): это вам не оборванные и нечёсаные «духи», а современная армия «Талибан»*

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Боевики пакистанского «Талибана»
Боевики пакистанского «Талибана».
Источник изображения: AP Photo, Ishtiaq Mahsud, File

Те времена, когда оборванные и нечесаные талибы* со старыми «калашниковыми» побеждали на поле боя противника фанатизмом, силой духа, давно миновали. И опасно заблуждается тот, кто не замечает произошедших изменений. Старый «Талибан»*, державшийся на энтузиазме, давно умер, пишет автор. Теперь его армия состоит из высококлассных профессионалов, великолепно обученных, прекрасно оснащенных и имеющих колоссальный опыт.

На прошедшей неделе талибы* (члены запрещенной в России организации - прим. ред.) продолжили захват районов Афганистана, и президент страны Ашраф Гани наконец уступил общественному давлению, назначив нового министра обороны, нового главу МВД и начальника генштаба.

Настало время "Талибана 2.0" (* запрещенная в России организация - прим. ред.) - время высококлассных военных профессионалов, великолепно обученных, прекрасно оснащенных и имеющих колоссальный военный опыт, полученный в боях с самым серьезным противником - армиями США и стран НАТО. Перед нами сила, способная проводить сложнейшие боевые операции против регулярных частей, поддерживаемых тяжелой бронетехникой и штурмовой авиацией.

Внедрение новых подходов к своему военному строительству новое руководство талибов начало планомерно осуществлять на рубеже 2009-2010 годов, когда американцам победа над "Талибаном" виделась буквально на расстоянии вытянутой руки. Еще немного, еще чуть-чуть и талибы станут прошлым.

Но руководство, обновленное и значительно помолодевшее благодаря атакам американских дронов, сумело найти выход из критической ситуации. И деньги для этого. Во-первых, поскольку отменило для своих полевых командиров запрет на производство и продажу героина. Во-вторых, поскольку освоило экономические методы, и немало подконтрольных талибам фирм получили доступ к средствам, выделяемым на реконструкцию Афганистана.

Десятки миллионов долларов, появившихся в кассе, талибы вложили в современное вооружение и оснащение, а также приглашение наемных инструкторов. И уже в 2011 году аналитические центры американских вооруженных сил выпустили ряд докладов, в которых отмечалось: бойцы "Талибана" начали в корне менять свою тактику, используя современное снайперское вооружение, приборы ночного видения, системы лазерного наведения артиллерийского огня и легкие пехотные минометы.

Звучали даже мнения вполне компетентных в данном вопросе людей о том, что в некоторых видах технического оснащения и его использования на поле боя талибы превосходят большинство подразделений из состава ISAF. А уж армию официального Кабула - так и вообще на порядок. Тогда же эксперты и разведчики начали отмечать, что анализ стратегии и тактики, тщательное планирование и доработка - то есть грамотная штабная работа, стала в "Талибане" обычным и массовым явлением.

Особое внимание уделялось подготовке личного состава. Согласно имеющимся данным, талибы имеют на территории Афганистана как минимум 16 тренировочных баз. Причем часть из них - специализированные, то есть там готовятся спецназ, диверсанты, технические специалисты и даже операторы дронов. Да-да, талибы теперь регулярно применяют дроны собственного (!) производства в разведывательных целях.

Примерно две трети времени службы личного состава, прошедшего через тренировочные лагеря, занимают интенсивные тренировки и учения. Кроме этого, каждые 4 месяца члены организации из числа среднего и младшего командного состава проходят дополнительное обучение, в ходе которого разбираются обнаруженные недостатки проведенных ими операций, а также осваивается новое вооружение или новые возможности его применения.

Кстати, широко распространенным заблуждением является мнение о том, что "Талибан" - это конгломерат разрозненных отрядов повстанцев, которые связывает только идеология и присяга на верность руководству движения. Было такое - но давно кануло в Лету. Сейчас выстроена вертикаль управления, у талибов есть централизованное военное руководство, единая логистика и даже - система подготовки офицерских кадров и технических специалистов.

Атаки, преимущественно в ночное время, на хорошо доразведданные объекты с применением приборов ночного видения, массовое применение отрядов мотоциклистов, действующих по принципу "ударил-отступил" - вполне полноценная армия, в прямом противостоянии с которой у сил официального Кабула без поддержки извне нет никаких шансов, хоть каждые три месяца меняй министров.

А кроме того, выстроенная система административного управления на подконтрольных территориях, грамотное ведение психологической войны, наработанная экономическая база.

"Талибан"* - запрещенная в России организация


Икрам Нур

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