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Российская газета

Хакеры атакуют Россию в основном из США, Германии и Голландии

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Источник изображения: iStock

Компьютерные атаки на Россию в основном велись с территории США, Германии и Нидерландов. Об этом заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов, выступая на "Инфофоруме" в Сочи.

По его словам, российский координационный центр в рамках сотрудничества отвечает на все поступившие запросы о помощи. Вместе с тем, многие зарубежные страны-участники сети контактных пунктов не обращаются к России с запросами о пресечении вредоносной деятельности. Кроме того, они не отвечают на обращения России.

В качестве примера он привел Германию, где национальная группа реагирования на компьютерные инциденты предложила России решать все вопросы напрямую с провайдерами. Хотя она обязана выполнять функции единого контактного пункта.

Мурашов подчеркнул, что в медийном пространстве также продолжают звучать безосновательные обвинения в адрес России о причастности к хакерским атакам. По его мнению, деятельность по киберзащите стала слишком политизированной.

Замглавы НКЦКИ рассказал, что центр сотрудничает со 153 такими же зарубежными центрами. Он отметил, что такое сотрудничество позволило пресечь в других странах почти 69 тысяч источников вредоносной активности, которые были нацелены на российские объекты информационной инфраструктуры. В свою очередь, по запросам партнеров РФ остановила опасную для них деятельность более девяти тысяч источников, находящихся на территории России. Мурашов сказал, что это показывает, что не Россия является главным источником угрозы для информационных пространств других государств.


Александр Степанов

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Страны
Германия
Нидерланды
Россия
США
Проекты
ИТ
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