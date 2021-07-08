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Российская газета

Современный подход: тральщик "Яков Балаев" опробовал новую тактику

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Источник изображения: Александр Гальперин/РИА Новости

Военно-морской флот России внедряет новые тактические приемы использования кораблей противоминной обороны проекта 12700. Новейшие тральщики обладают самыми современными образцами вооружения, моряки считают их кораблями ХХI века.

Речь в первую очередь идет о базовом тральщике "Яков Баляев", который недавно приняли в состав ВМФ России. Он служит в составе Камчатской бригады кораблей. Уникальная единица флота усилила тральную составляющую этого соединения, пишет газета "Красная звезда".

Капитан-лейтенант Иван Вислоус считает, что в плане мореходности, вооруженности и, как следствие, тактических возможностей, а также обитаемости корабль - один из лучших. Во время ходовых испытаний его удалось разогнать до 16,7 узла. Это недостижимый результат для кораблей противоминной обороны, спроектированных в советское время. Для сравнения, морской тральщик проекта 266 развивает скорость до девяти узлов. Новый тральщик устойчив к кренам. Он не заваливается на бок.

Технические средства корабля позволяют не только обнаруживать подводные мины, но и классифицировать их, получать изображение и принимать решения по способу уничтожения. По мнению военных, этот передовой подход открывает широкие возможности для реализации новых тактических замыслов. Некоторые из них апробировали на практике во время сдачи "Яковым Баляевым" курсовой задачи "С", когда мины определили и их координаты сообщили другим тральщикам для уничтожения. Это позволило сэкономить время, быстрее и качественнее справиться с поставленной задачей.

Кроме того, экипаж во время госиспытаний применил все стоящее на корабле вооружение - выполнил стрелковые упражнения, артиллерийские и противодиверсионные стрельбы, различные способы траления с использованием штатного оборудования и вспомогательных средств. Еще одно преимущество "Якова Баляева" - безэкипажный катер "Сканда", выполненный на базе быстроходной лодки БЛ-680. "Сканда" ищет мины, может действовать как с оператором, так и самостоятельно. Экипаж отработал задачи с катером-роботом во всех режимах и считает, что он подтвердил свою эффективность.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
пр. 12700
Робот
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