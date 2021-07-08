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ТАСС

Китай осуществил успешный запуск спутника-ретранслятора "Тяньлянь-1-05"

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Этот спутник будет осуществлять ретрансляцию данных и измерения для управляемых космических аппаратов, спутников, ракет-носителей, сообщило Центральное телевидение КНР

ПЕКИН, 7 июля. /ТАСС/. Китай при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3С" (CZ-3C, Long March-3C) осуществил успешный запуск спутника ретрансляции данных "Тяньлянь-1-05" (Tianlian 1-05). Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, запуск состоялся во вторник в 23:53 по местному времени (18:53 мск) с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).

Отмечается, что этот спутник будет осуществлять ретрансляцию данных и измерения для управляемых космических аппаратов, спутников, ракет-носителей.

Первый китайский спутник-ретранслятор "Тяньлянь-1-01" был запущен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3С" в конце апреля 2008 года. Спутники "1-02", "1-03" и "1-04" этой серии были запущены в 2011, 2012 и 2016 годах соответственно. В марте 2016 года КНР также произвела успешный запуск спутника-ретранслятора нового поколения "Тяньлянь-2-01".

Как передает Центральное телевидение Китая, "Тяньлянь-1-05" будет работать в связке с этими аппаратами.

Нынешний запуск стал 378-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Чанчжэн
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