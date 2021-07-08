Группа "Кронштадт" начала подбор персонала для работы на новом серийном заводе по производству БЛА в Дубне

ЦАМТО, 7 июля. Группа компаний "Кронштадт" ежедневно проводит десятки собеседований с кандидатами на работу на новом серийном заводе по производству крупноразмерных БЛА, который строится в подмосковной Дубне.

На руководящие посты поступают заявки со всей страны, а рабочие специальности интересуют кандидатов из Дубны и ближайших к ней городов Московской и Тверской областей.

Кадровая служба компании "Кронштадт" ежедневно проводит по 20-30 очных собеседований и до 50 телефонных интервью с кандидатами на позиции специалистов. На рабочие специальности приходят до 45 человек в день. Наибольшей популярностью в июне пользовалась вакансия сборщика-клейщика изделий из полимерных композиционных материалов. На данный момент все вакантные места по этой специальности уже заняты.

"Команда завода в Дубне создается с нуля. Для каждого, кто участвует в проекте, это уникальный опыт и возможность проявить себя. Не так часто у специалистов появляется шанс стать участником перевода технологий ОКР или НИОКР в серийное производство. Подобная строчка в резюме высоко ценится на рынке. В нашей компании можно быстро вырасти в карьерном и профессиональном плане", – заявил генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков.

На сегодняшний день в штат нового предприятия приняты около 60 человек. В течение ближайших месяцев необходимо набрать рекордное количество персонала – порядка 1500 работников, включая инженеров, специалистов и рабочих.

Новый завод группы компаний "Кронштадт" в Дубне создается в предельно короткие сроки. Строительство с нуля начали в апреле 2021 года, а запуск производства запланирован уже на ноябрь этого года. На предприятии планируется ежегодно производить десятки БЛА.

Благодаря тому, что беспилотные летательные аппараты такой размерности, как разрабатывает "Кронштадт", в основе своей изготовлены из композитных материалов, на заводе практически не будет использоваться технология клепок, что делает его невредным и нетравмоопасным, в отличие от классических авиационных заводов. Кроме того, производство будет оборудовано современной системой климат-контроля, что позволит специалистам работать с комфортом с любое время года, сообщает пресс-служба группы компаний "Кронштадт".