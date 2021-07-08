В разведывательные подразделения ЮВО поступила партия новых квадрокоптеров

ЦАМТО, 7 июля. На вооружение разведывательных подразделений и соединений специального назначения ЮВО поступило около 40 квадрокоптеров.

Расчеты новейших комплексов освоят их применение в ходе занятий по боевой подготовке в текущем летнем периоде обучения.

Квадрокоптеры будут активно применятЬся на различных тактических учениях на ближней дальности для выполнения объективной оценки проведения поражения целей и корректирования огня мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений, а также в интересах разведывательных подразделений.

Подразделения будут использовать разведывательные квадрокоптеры также для взаимодействия с экипажами армейской авиации. Кроме того, квадрокоптеры будут осуществлять контроль территории и объектов ЮВО.

Поступившие БЛА обладают улучшенными характеристиками по времени, дальности и скорости полета, низкой шумностью, ориентируются в пространстве с помощью системы ГЛОНАСС, сообщает пресс-служба Южного военного округа.