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ЦАМТО

С начала года в соединения РВСН поступило более 100 ед. современной техники обеспечения

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Машина дистанционного разминирования "Листва" Новосибирского ракетного соединения РВСН перед началом учений в Новосибирской области
Машина дистанционного разминирования "Листва" Новосибирского ракетного соединения РВСН перед началом учений в Новосибирской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

ЦАМТО, 7 июля. В перевооружаемые соединения РВСН продолжаются поступления современной техники для подразделений материально-технического, инженерного, медицинского и автомобильного обеспечения, а также для подразделений связи.

С начала 2021 года в РВСН поступило более 100 ед. современной техники.

Среди них – перспективные образцы наземной техники связи, автобусы, санитарные автомобили, передвижные полевые бани, дезинфекционно-душевые установки и автокраны для инженерных подразделений.

До конца года в соединения и воинские части РВСН будут поставлены еще более 300 ед. техники обеспечения. Такой же темп перевооружения планируется поддерживать в следующем году, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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