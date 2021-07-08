С начала года в соединения РВСН поступило более 100 ед. современной техники обеспечения

Машина дистанционного разминирования "Листва" Новосибирского ракетного соединения РВСН перед началом учений в Новосибирской области.

ЦАМТО, 7 июля. В перевооружаемые соединения РВСН продолжаются поступления современной техники для подразделений материально-технического, инженерного, медицинского и автомобильного обеспечения, а также для подразделений связи.

С начала 2021 года в РВСН поступило более 100 ед. современной техники.

Среди них – перспективные образцы наземной техники связи, автобусы, санитарные автомобили, передвижные полевые бани, дезинфекционно-душевые установки и автокраны для инженерных подразделений.

До конца года в соединения и воинские части РВСН будут поставлены еще более 300 ед. техники обеспечения. Такой же темп перевооружения планируется поддерживать в следующем году, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.