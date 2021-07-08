Raytheon получила 2 млрд. долларов на продолжение разработки КРВБ LRSO

ЦАМТО, 7 июля. МО США объявило, что Центр ядерного оружия ВВС США заключил с компанией Raytheon контракт на реализацию этапа инженерной разработки и подготовки к серийному производству (EMD) перспективной КРВБ большой дальности LRSO.

Крылатую ракету воздушного базирования (КРВБ) LRSO (Long Range Standoff) предполагается применять вне зоны досягаемости средств ПВО противника.

Стоимость соглашения (включая все опционы) составляет около 2 млрд. долл. Работы будут выполняться на предприятии в Тусоне (шт.Аризона) и, как ожидается, будут завершены в феврале 2027 года. На этапе EMD компания продолжит доводку производственного процесса, а производственная среда будет переведена в состояние готовности опытной линии. Целью этапа EMD является подготовка и демонстрация полной готовности к производству ракет.

Объявление о контракте опубликовано через год после того, как в апреле 2020 года командование ВВС США объявило, что продолжит проект с Raytheon в качестве "единственного подрядчика" на этапе доработки технологий и снижения рисков (Technical Maturation and Risk Reduction – TMRR).

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2017 года Центр ядерного оружия военно-воздушных сил США заключил с американскими компаниями Lockheed Martin и Raytheon контракты на доработку технологий создания перспективной КРВБ большой дальности LRSO. Каждая компания получила для выполнения работ на этапе TMRR по 900 млн. долл. Завершить работы предполагалось к 2022 году, после чего проект перейдет на этап инженерной разработки и подготовки к серийному производству. На этой фазе проекта контракт предполагалось подписать с одной из двух компаний.

В итоге, проведя к апрелю 2020 года всестороннюю оценку подходов конкурирующих компаний во время защиты эскизного проекта на этапе TMRR, командование ВВС досрочно решило выбрать для продолжения работ Raytheon. Сотрудничество с Lockheed Martin предполагалось продолжить в направлении совершенствования отдельных технологий, которые могут быть применены в конструкции LRSO в перспективе. Хотя соглашение с Raytheon на реализацию этапа TMRR продлится до начала 2022 года, командование ВВС выразило уверенность в успешном завершении компанией разработки перспективной ракеты. Планируется, что первый полет КРВБ LRSO состоится в 2022 году.

Предполагается, что в 2030 году оснащенная ядерной боевой частью КРВБ LRSO заменит состоящую на вооружении с 1986 года крылатую ракету воздушного базирования AGM-86B (ALCM – air launched cruise missile) компании Boeing. Новая КРВБ создается с целью применения с борта имеющихся стратегических бомбардировщиков B-52, а также перспективного бомбардировщика B-21. Требования к ракете LRSO засекречены, но предполагается, что обладающий высокой живучестью боеприпас большой дальности обеспечит поражение стратегических целей в глубине территории противника на расстоянии более 1500 миль в условиях наличия интегрированной системы ПВО. Он станет одним из средств стратегического сдерживания следующего поколения и расширит потенциал ВВС США по нанесению глобального удара.

Проект бюджета МО США на 2022 ф.г. предусматривает выделение 609 млн. долл. на реализацию программы. Бюджетный офис Конгресса в 2017 году оценил, что стоимость программы производства 1000 ракет LRSO по 10 млн. долл. за единицу составит около 10 млрд. долл., но, по оценке Ассоциации по контролю над вооружениями, стоимость может вырасти до 20 млрд. долл.