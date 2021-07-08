Российский тральщик отработал поиск мин в Керченском проливе

Москва. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Экипаж морского тральщика "Валентин Пикуль" провёл учения с отработкой противоминных действий в Керченском проливе, сообщил Черноморский флот.

"В ходе учения экипаж осуществил поиск мин в назначенном морском районе с использованием различных видов контактных и неконтактных тралов", - сообщили в пресс-службе флота в среду.

Пресс-служба сообщила, что моряки также провели корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде.