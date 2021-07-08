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Будущее навесного огня 2021

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Будущее навесного огня 2021
Будущее навесного огня 2021.
Источник изображения: invoen.ru

В конце июня 2021 года в Бристоле (Великобритания) состоялась конференция «Будущее навесного огня 2021» (Future Indirect Fires 2021). В её основу лег комплексный обзор английских экспертов, опубликованный ранее, в марте 2021 года. В результате британская армия воспользовалась возможностью предоставить промышленности более подробную информацию о своих требованиях.

Актуальность мероприятия обусловлена также тем, что в обзоре был сделан значительный акцент на ведении артиллерийского огня и артиллерийских системах. Последнее связано с тем, что после длительных конфликтов в Ираке и Афганистане с преобладанием противопартизанской борьбы Великобритания и многие союзные страны переоснащают свои армии для действий в сценариях высокой интенсивности.

Как стало известно, в краткосрочной перспективе ВС Великобритании проведут рекапитализацию РСЗО M270. Кроме того, в настоящее время на стадии разработки концепции и подготовки к закупке находится программа новой самоходной артиллерийской системы, что вызвало значительный интерес со стороны промышленности. В частности, южнокорейская компания Hanwha активизировала свои усилия по предложению 155-мм САУ K9 THUNDER.

155-мм САУ K9 THUNDER от компании Hanwha


В более долгосрочной перспективе британская армия ищет новое легкое орудие. Оно, как предполагается, будет использоваться для оснащения подразделений быстрого реагирования и легких соединений (согласно комплексному обзору, 16-й десантно-штурмовой бригады и боевых групп легкой бригады).

Участие в конференции возобновила американская компания AM General, продвигающая свою технологию «мягкой отдачи» (Soft Recoil Technology), позволяющую небольшим автомобилям, включая знаменитый HUMVEE, вести огонь с закрытых позиций. Технология позволяет избежать развертывания буксируемой системы, что, по утверждению специалистов компании, является слишком медленным для современного поля боя.

Демонстрации технологии «мягкой отдачи» на стенде AM General


Помимо прочего, и представители промышленности, и военные напомнили делегатам, что по мере сокращения ВС во всем мире, возникающий дефицит боевого потенциала должен восполняться решениями, обеспечивающими при организации артиллерийского навесного огня использованием самой своевременной информации.

Так, Saab UK представила обновленные сведения о своей ракете для систем РСЗО под обозначением «наземная бомба малого диаметра» (Ground Launched Small Diametre Bomb, GLSDB). Боеприпас способен поражать цели на расстоянии до 150 км, и в настоящее время его возможности расширяются. Из последних достижений: вариант с увеличенной дальностью до 200 км и возможность нескольких GLSDB действовать роем с сохранением способности идентифицировать приоритетные цели.

Старт GLSDB. Эскиз


Аналогично, австрийская Hirtenberger Systems использовала конференцию для презентации обновленных данных о своей системе наведения 60-мм минометов (Grid Aiming Mode, GRAM), которая обеспечивает оцифровку этого оружия, повышая его летальность и точность. Еще одна компания, Elbit Systems UK, представила свои решения, касающиеся вопросов обучения и управления.

60-мм миномет, оснащенный системой наведения GRAMM


Конференция завершилась 30 июня 2021 года обзором вероятного противника, в котором объяснялось, что артиллерийский навесной огонь с закрытых позиций имеет центральное значение для российских войск и имеет приоритет над другими видами оружия в боевых ситуациях.

По материалам ресурса euro-sd.com

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Страны
Австрия
Афганистан
Великобритания
Ирак
Россия
США
Южная Корея
Продукция
F-16
GBU-39
HMMWV
K9 Thunder
Компании
AM General
Elbit Systems
SAAB
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