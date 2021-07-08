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Российская газета

В войсках появятся парашюты для служебных собак

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Служебная овчарка
Служебная овчарка.
Источник изображения: rostec.ru

Парашютные системы, которые позволяют десантировать из самолета бойца со служебной собакой, впервые разработаны в России.

Прыжок из самолета в тандеме с четвероногим другом в скором времени может стать вполне обыденным для российских военных.

Концерн "Технодинамика" сейчас ведет финальное тестирование парашютных систем для десантирования с собакой. Уже в конце года эти тандемные подвесные системы должны пройти государственные испытания.

Как рассказал главный конструктор по парашютным системам концерна Алексей Козин, такие системы создаются в России впервые. Парашютная система для собак разработана как дополнительное снаряжение к парашютной технике для высотного десантирования нового поколения. Если госиспытания завершатся в этом году, то систему примут в минобороны в 2022 году.

По словам Козина, новые парашюты для собак должны заинтересовать не только военных, но и другие силовые ведомства, к примеру МЧС. Ведь система десантирования нужна в тех случаях, когда необходимо оперативно доставить служебную собаку куда-то, куда сложно приземлиться.

"Собачья" подвеска предназначена для животных любых размеров и пород массой до 45 килограммов. Она разработана в двух вариантах.

В одном из них система предназначена просто для прыжка человека с собакой. В другом - для тандемного прыжка, когда к подвесной системе инструктора крепится кинолог, не имеющий опыта парашютных прыжков, а уже к нему - подвесная система собаки.

"Собака после прыжка ведет себя адекватно, нормально, после приземления готова к выполнению тех задач, которые перед ней ставятся", - отметил Козин.

Сами испытатели рассказывают, что во время прыжка лохматые десантники не испытывают особого дискомфорта.

В самолете барбосы смотрят в иллюминатор, любуясь землей и облаками. Сам прыжок и свободное падение они переносят легко. По словам испытателей, во время разворотов парашютиста влево и вправо собака видит землю и начинает перебирать лапами, пытаясь ее поймать.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Компании
МЧС
Технодинамика
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