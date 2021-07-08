Танк точный: оборону Крыма усилят сверхзащищенными Т-72Б3М

Крым укрепили сверхзащищенными танками. 126-я бригада береговой обороны получила новейшие Т-72Б3М. Их броня надежно укрывает экипаж от огня артиллерии и противотанковых ракет. А система управления вооружением позволяет поражать самые разные типы целей — от бронетехники до небольших кораблей и вертолетов. По словам экспертов, на юго-западном направлении в последнее время растет напряженность, поэтому группировку на полуострове необходимо оснащать самым современным вооружением.

Крым укрепили сверхзащищенными танками. 126-я бригада береговой обороны получила новейшие Т-72Б3М. Их броня надежно укрывает экипаж от огня артиллерии и противотанковых ракет. А система управления вооружением позволяет поражать самые разные типы целей — от бронетехники до небольших кораблей и вертолетов. По словам экспертов, на юго-западном направлении в последнее время растет напряженность, поэтому группировку на полуострове необходимо оснащать самым современным вооружением.

Танк Т-72Б3М. Источник: iz.ru

На новую броню

Танковый батальон 126-й отдельной бригады береговой обороны (оБрБО) в Крыму начал перевооружение на новейшие машины Т-72Б3М, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Ранее подразделение было оснащено танками предыдущей модификации Т-72Б3.

На сегодняшний день Т-72Б3М — один из самых современных российских танков, он способен поражать в том числе надводные и воздушные цели. По словам собеседников издания, танковые подразделения береговых войск должны иметь технику, позволяющую не только вести общевойсковой бой, но и отразить высадку морского десанта. Благодаря автоматизированной системе управления огнем Т-72Б3М может легко уничтожать десантные катера и даже небольшие корабли противника. А за счет наличия в арсенале управляемых ракет эти боевые машины могут сбивать вертолеты противника с десантом.

Сегодня к юго-западному стратегическому направлению приковано особое внимание, отметил экс-замглавы МИД Сергей Орджоникидзе.

— В последние годы именно здесь страны НАТО активно создают напряжение как в политическом, так и в военном плане, — пояснил дипломат «Известиям». — Мы видим не только масштабный характер маневров Sea Breeze, которые сейчас проходят, но и постоянное приближение к нашей границе военных формирований и инфраструктуры стран Североатлантического альянса. Это серьезная военная угроза, и нам надо заботиться об охране наших рубежей, о защите территориальной целостности страны. В этих условиях особое значение приобретает группировка сил в Крыму.

В прошлом году глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что все оставшиеся в российском парке машины Т-72 будут модернизированы до уровня Т-72Б3М. Он рассказал, что в 2015 году предыдущая модификация Т-72Б1 приняла участие в первых Армейских международных играх, а после их завершения инженеры предложили технические решения для увеличения эффективности и надежности машин. «В результате появилась модификация Т-72Б3М, не уступающая по своим характеристикам, а в чем-то и превосходящая современные зарубежные танки», — подчеркнул министр. По его словам, предложенные технические решения позволили повысить подвижность, надежность и эргономику боевых машин.

Бригадный подряд

Основной боевой танк Т-72Б3 выпускается с 2011 года. Сегодня в Сухопутных войсках, ВДВ и береговых войсках ВМФ в строю находится более 1,5 тыс. образцов. В последние годы их модернизируют до уровня Т-72Б3М. От базовой версии обновленный вариант отличается более мощным двигателем (1130 л.с. по сравнению с 840 л.с. на Т-72Б3), автоматической коробкой передач, защитными экранами. Т-72Б3М оснащен самой современной динамической защитой «Реликт». Комплекс вооружения включает в себя пушку 2А46М-5-01, способной также пускать противотанковые ракеты, 12,7-миллиметровые и 7,62-миллиметровые пулеметы. В систему управления огнем «Сосна-У» входят тепловизор, лазерный дальномер и автомат сопровождения цели. Оборудование машины позволяет наводчику-оператору обнаруживать и уничтожать объекты днем и ночью в любую погоду.

126-я оБрБО структурно входит в состав 22-го армейского корпуса, отвечающего за оборону Крыма, и составляет основу сухопутной группировки на полуострове. Это универсальное соединение, способное как вести разные виды общевойскового боя, так и отражать морской и воздушный десанты. В его структуре подразделения самого разного профиля: мотострелковый и танковый батальоны, горный мотострелковый батальон, а также батальон морской пехоты.

Бригада унаследовала порядковый номер и регалии прославленной 126-й стрелковой дивизии, освобождавшей Крым в 1944 году. В позднее советское время она несла службу как 126-я Горловская мотострелковая дивизия в составе 32-го армейского корпуса Одесского военного округа. В 2003 году киевские власти создали на базе частей корпуса 36-ю отдельную бригаду береговой обороны украинских ВМС. В 2014 году боевое знамя и небольшая часть личного состава убыли на Украину, остальные военнослужащие приняли российскую присягу. 1 декабря того же года на базе соединения была воссоздана 126-я оБрБО. Вручая ей боевое знамя, командовавший тогда Черноморским флотом России адмирал Александр Витко заявил, что 126-я бригада — это костяк береговых сил ЧФ и со временем станет одним из лучших соединений на флоте.

— Бригада играет ключевую роль в обеспечении противодесантной обороны на полуострове и сдерживании агрессии в том случае, если кто-то рискнет вторгнуться с севера на территорию Крыма, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Поэтому оснащение ее современными видами вооружения, в том числе бронетанковой техникой, является своевременным решением. У модернизированного танка Т-72Б3М существенно повышен уровень защищенности за счет использования новых комплектов динамической защиты. Они обеспечивают ему безопасность не только с лобовой, но и с бортовых проекций, а также от поражения кумулятивными боеприпасами сверху. Современная система управления огнем с цифровым баллистическим трактом позволяет резко повысить точность стрельбы как с места, так и с ходу, а тепловизионный прицел дает возможность вести боевые действия ночью без ограничений. Помимо этого, новый танк оснащен боеприпасами повышенной эффективности различного типа.

Система береговой обороны Черноморского флота, в том числе Крыма, начала активно наращиваться с 2014 года. Помимо 126-й отдельной бригады береговых войск в нее входят 15-я ракетная бригада с противокорабельными комплексами «Бастион» и «Бал», 8-й артиллерийский полк, оснащенный мощными реактивными системами залпового огня, 127-я отдельная разведывательная бригада, а также подразделения ВДВ.

Роман Крецул

Анна Черепанова