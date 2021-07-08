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Интерфакс-АВН

Франция, ФРГ и Британия призывают Иран не производить обогащенный металлический уран и не ставить под угрозу переговоры в Вене

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Несмотря на религию, в Иране уже достигли возможностей обогащать уран до оружейного уровня
Несмотря на религию, в Иране уже достигли возможностей обогащать уран до оружейного уровня.
Источник изображения: Caren Firouz/Reuters

Берлин. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Планы Ирана по производству обогащенного металлического урана ставят под угрозу переговоры в Вене по иранскому атому, заявили во вторник главы МИД Франции, ФРГ и Великобритании Жан-Ив Ле Дриан, Хайко Маас и Доминик Рааб.

"Мы решительно призываем Иран прекратить всю деятельность, которая идет в нарушение СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ), и сделать это незамедлительно", - говорится в заявлении трех министров.

В нем они отмечают, что своими действиями Тегеран "ставит под угрозу успешный результат переговоров в Вене".

Ранее европейские СМИ сообщили, со ссылкой на доклад главы организации Рафаэля Гросси, что Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах по производству обогащенного до 20% металлического урана.

Планируется, что иранская сторона будет проводить такие работы в лаборатории в городе Эсфахан.

Цель этого процесса, по версии иранской стороны, - произвести топливо для исследовательского реактора.

В докладе МАГАТЭ, представленном государствам-членам агентства, организация описывает этот план как многоступенчатый процесс и предполагает, что для производства обогащенного металлического урана потребуется время.

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Великобритания
Германия
Иран
Франция
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