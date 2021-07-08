Франция, ФРГ и Британия призывают Иран не производить обогащенный металлический уран и не ставить под угрозу переговоры в Вене

Берлин. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Планы Ирана по производству обогащенного металлического урана ставят под угрозу переговоры в Вене по иранскому атому, заявили во вторник главы МИД Франции, ФРГ и Великобритании Жан-Ив Ле Дриан, Хайко Маас и Доминик Рааб.
"Мы решительно призываем Иран прекратить всю деятельность, которая идет в нарушение СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ), и сделать это незамедлительно", - говорится в заявлении трех министров.
В нем они отмечают, что своими действиями Тегеран "ставит под угрозу успешный результат переговоров в Вене".
Ранее европейские СМИ сообщили, со ссылкой на доклад главы организации Рафаэля Гросси, что Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах по производству обогащенного до 20% металлического урана.
Планируется, что иранская сторона будет проводить такие работы в лаборатории в городе Эсфахан.
Цель этого процесса, по версии иранской стороны, - произвести топливо для исследовательского реактора.
В докладе МАГАТЭ, представленном государствам-членам агентства, организация описывает этот план как многоступенчатый процесс и предполагает, что для производства обогащенного металлического урана потребуется время.