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Интерфакс-АВН

Российские учения не помешали проведению маневров Sea Breeze - Пентагон

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Церемония открытия учений Sea Breeze в Херсонской области
Церемония открытия учений Sea Breeze в Херсонской области.
Источник изображения: © REUTERS, Press service of the Ukrainian Naval Forces/Handout via REUTERS

Вашингтон. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Российские военные, проводя учения во вторник, не мешали учению Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров, заявил во вторник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Никаких помех в проведении Sea Breeze не было", - сказал он журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о том, помешали ли проведению этих маневров российские учения с пуском ракет С-400.

"Действия России не влияли на нашу способность проводить учения Sea Breeze", - добавил Кирби.

Ранее во вторник сообщалось, что Южный военный округ провел в Краснодарском крае учения по обороне объектов Черноморского флота с электронными пусками ракет систем ПВО С-400 "Триумф".

Маневры прошли на фоне черноморских учений Sea Breeze, в которых задействованы корабли стран НАТО и их партнеров.

"В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированных в Краснодарском крае, провели учение по отражению массированного ракетного удара условного противника", - сообщил Черноморский флот.

"В соответствии с замыслом учения расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" совершили марш в позиционные районы, где отработали алгоритм действий по обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника, а также выполнили электронные пуски ракет для их уничтожения", - говорится в сообщении.

На учении отработано прикрытие критически важных объектов Черноморского флота от средств воздушного нападения условного противника, сказали военные.

"Всего в мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, и более 30 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении Черноморского флота.

Ожидается, что маневры Sea Breeze продлятся до 10 июля.

В них задействовано 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности участвуют военные из 32 стран.

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