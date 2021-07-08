В Роскосмосе допустили появление в России частной компании в сфере космического туризма

Для этого требуются большие деньги, подчеркнул исполнительный директор корпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Частная компания, занимающаяся пилотируемой космонавтикой, в перспективе может появиться в России. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Конечно, возможно. <…> Надо понимать, что все эти люди (основатели Blue Origin и Virgin Galactic) - они не сразу перешли к пилотируемым полетам", - сказал Блошенко в ответ на вопрос, возможно ли появление в РФ частной компании, которая конкурировала бы с Blue Origin и Virgin Galactic.

По словам исполнительного директора, для этого требуются большие деньги. При этом он отметил, что недавно была попытка создать подобную компанию, но она была вынуждена закрыться. "Они взялись сразу за масштабную задачу. Полет с человеком - ответственное, технически сложное и дорогостоящее мероприятие", - заявил он.

"Эти компании, что вы упомянули, они начинали с запусков ракет, демонстрантов, с беспилотных полетов", - пояснил представитель Роскосмоса.

Также, по его словам, в США другой рынок, который позволяет сразу выходить на IPO и привлекать внешних инвесторов, демонстрируя как успехи, так и неудачи. "У нас рынок немного другой", - отметил Блошенко.