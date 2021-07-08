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Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три АПЛ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Как сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, в период с 8 по 10 июля в Кронштадт прибудут три атомные подводные лодки Северного флота.

«Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки. Это, прежде всего, новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А». Отмечу, что впервые подводная лодка проекта «Борей-А» примет участие в параде. Также для участия в Главном военно-морском параде прибудут атомные подводные лодки «Вепрь» и «Орел». В настоящее время все они совершают межфлотский переход с Севера на Балтику», — сказал адмирал Николай Евменов.

Главком ВМФ также добавил, что экипажи этих подводных лодок имеют высокий уровень подготовки и достойно представят подводные силы ВМФ на пятом Главном военно-морском параде.

«Акватория рейда Кронштадта полностью готова к приему кораблей и подводных лодок крупного водоизмещения. АПЛ «Князь Владимир», «Орел» и «Вепрь» займут назначенные точки в статической парадной линии парада на Кронштадтском рейде», — сказал адмирал Николай Евменов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
К-157 Вепрь
Князь Владимир
Компании
Кронштадт
Проекты
955 Борей
СФ
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