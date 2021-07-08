La Vanguardia (Испания): Россия остерегается Запада в своей новой стратегии национальной безопасности.

Испанский корреспондент обращает внимание на опасения в отношении Запада, которые показались ему особенно заметными в новой Стратегии национальной безопасности России. Но разве НАТО не объявляет Россию главной угрозой? И разве тема «смены режима» в России не звучит во множестве западных СМИ? Вряд ли Испания оставалась бы пассивной, если бы соседи относились к ее «режиму» столь же враждебно.

Москва - Антизападная риторика России, усиленная в этом году ростом напряженности на границе с Украиной и протестами оппозиции, нашла отражение в новой Стратегии национальной безопасности, одобренной подписью президента Владимира Путина и опубликованной в минувшие выходные. В документе Россия предостерегается насчет опасностей культурной "вестернизация", рассматриваются более тесные отношения с Китаем и Индией. Москва также оставляет за собой право принимать "симметричные и асимметричные меры "против внешних" враждебных действий".

В новой стратегии подчеркивается, что наращивание военной инфраструктуры НАТО у российских границ, а также многочисленные имитации применения ядерного оружия против России во время западных учений - все эти факторы усиливают военные угрозы, с которыми сталкивается страна.

Документ также считает угрозой само присутствие НАТО вблизи российских границ.

Сохраняя приверженность политическим и дипломатическим средствам разрешения внутренних и международных конфликтов, Москва "считает для себя законной мерой использовать симметричные и асимметричные меры" для отпора врагу или заблаговременного предотвращения "внешних враждебных действий", "угрожающих суверенитету и территориальной целостности России".

Отношения России с США и их союзниками ухудшились после аннексии Крымского полуострова в 2014 году - действия России, которое Украина и международное сообщество сочли незаконным. Обвинения во вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году ознаменовали еще один ключевой момент. И еще одним таким поворотным пунктом стало отравление в прошлом году российского оппозиционера Алексея Навального, в котором он прямо обвинил Кремль. Кремль это обвинение категорически отвергает.

В этом году отношения России с Западом упали на еще более низкий уровень из-за подавления полицией протестов навальнистской оппозиции, а также из-за возросшей напряженности в российско-украинских отношениях.

Саммит 16 июня в Швейцарии между президентом США Джо Байденом и Путиным ослабил напряженность и позволил возобновить дипломатические отношения между двумя странами, что немаловажно. Но он не принес никаких договоренностей, предполагающих конкретные решения, так что разногласия сохраняются.

Действительно, после Женевского саммита был еще один напряженный момент, когда 23 июня у берегов Крыма появился британский военный корабль. Во время своего телевизионного марафона вопросов и ответов на прошлой неделе Путин назвал произошедшее "провокацией" Великобритании и США.

Российские военные заявили, что открыли предупредительный огонь и даже сбросили для острастки бомбы вдоль траектории движения эсминца Defender. Цель - заставить его покинуть воды, которые он считал украинскими, а значит, своими. Лондон настаивает на том, что его корабль находился в украинских водах, потому что Британия не признает аннексию Крыма.

США "пытается сохранить свою монополию угрозами и деструктивными действиями, такими как военные учения, провокации и санкции", - сказал Путин.

Меньше доллара и больше Арктики

Экономика - это тоже вопрос безопасности для России. Во внешней торговле новый документ предусматривает сокращение использования доллара США. В Стратегии национальной безопасности говорится, что для защиты интересов России от внешних и внутренних угроз необходимо "повысить эффективность конкурентных преимуществ" страны. В связи с этим Москва хочет сделать ставку на собственные технологии и "преодолеть критическую зависимость от импорта технологий и оборудования". Авторы документа также отмечают, что экономические санкции и протекционизм все чаще применяются в мире. И Россия с ее партнерами не могут сидеть сложа руки, когда на страну оказывается открытое политическое и экономическое давление.

"Повышенное внимание всего мира к проблемам изменения климата и сохранения окружающей среды используется как предлог для ограничения доступа российских компаний на экспортные рынки, для сдерживания развития российской промышленности, установления контроля над транспортными путями. Еще одна цель применения этой экологической риторики - это предотвращения освоения Арктики Россией", - утверждает документ.

Документ с новой стратегией, который сейчас приходит на смену документу 2015 года, разрабатывается уже год.

В нем также утверждается, что некоторые страны пытаются спровоцировать "процессы распада в СНГ (состоящие из бывших советских республик), чтобы разрушить связи России с ее традиционными союзниками". В этой ситуации в документе указывается, что Россия будет развивать сотрудничество с Китаем, Индией, странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки.

Культурные угрозы со стороны Запада не прекращают возникать, считают в Москве. "Информационно-психологический саботаж и вестернизация культуры усиливают опасность того, что Россия потеряет свой культурный суверенитет", - предупреждает документ.

Гонсало Арагонес (Gonsalo Aragones)