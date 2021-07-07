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Техкульт

Virgin Galactic назвала пассажиров первого туристического полета в космос

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Команда корабля

Компания Virgin Galactic подтвердила готовность к запуску миссии Unity 22, которая запланирована на 11 июля текущего года, но может быть перенесена из-за погодных условий. Она станет 22-ой по счету среди всех полетов компании и четвертой из совершенных в космическом пространстве. Но самое главное – это будет первый полет, в который помимо членов экипажа отправятся четверо пассажиров.

Управлять кораблем VSS Unity будут пилоты Дейв Маккей и Майкл Масуччи, в воздух его поднимет самолет-носитель VMS Eve под управлением Си Джей Стуркова и Келли Латимера. Главным пассажиром станет сам основатель компании Virgin Galactic, сэр Ричард Брэнсон, причем у него есть собственное задание – оценить полет с позиции «туриста-частника». Вместе с ним летит Бет Мозес, главный инструктор астронавтов компании, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннет и Сириша Бандла, вице-президент по связям с властями и научными организациями. Данный полет официально является испытательным, но проверять будут не технологии, а то, что касается пассажирского опыта. Насколько удобны кресла, какой обзор открывается из пассажирской зоны на космос и Землю, каково влияние невесомости на неподготовленных людей. На самом деле базовая подготовка будет, и это главная задача миссии – компания на собственных сотрудниках проверит эффективность экспресс-обучения туристов-астронавтов.

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Virgin Galactic
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