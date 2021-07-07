Ракета ядерного апокалипсиса: какую угрозу для России создает новая военная разработка США

ВВС США заключили контакт на создание ядерных крылатых ракет большой дальности

США продолжают работать над созданием стратегической крылатой ракеты воздушного базирования (КРВБ) с ядерной боевой частью. В Raytheon Technologies уже сообщили о подписании контракта с американским минобороны на проведение следующего этапа разработки. «Газета.Ru» проанализировала возможности перспективной КРВБ, а также способность российской ПВО противостоять этой ракете.

Новая ракета

Представители корпорации Raytheon Technologies (RT) заявили о подписании контракта с Пентагоном на следующий этап разработки крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) большой дальности стрельбы с ядерной боевой частью - Long Range Standoff Weapon (LRSO).

В рамках следующего этапа проектирования, производства и развития RT должна завершить проектные работы, собрать и испытать прототипы новых крылатых ракет, а также подготовить производственную линию для последующего серийного производства.

Стоимость работ оценивается в $2 млрд, а их завершение запланировано на 2027 год.

По данным Пентагона, LRSO, выполняя стратегические задачи, сможет гарантированно прорывать эшелонированную систему противовоздушной обороны потенциального противника.

Тактико-технические характеристики Long Range Standoff Weapon не раскрываются, однако основные ее параметры могут быть оценены, исходя из анализа боевого предназначения и имеющегося в США технологического задела в области разработки крылатых ракет большой дальности, в первую очередь RGM-109E «Тактический Томагавк».

Учитывая достигнутый на сегодня уровень турбореактивного двигателестроения, а также нацеленность LRSO на стратегическое сдерживание России и Китая, можно ожидать, что дальность полета перспективной ракеты будет составлять около 3-5 тыс. км при средней скорости 800-850 км/ч.

Предположительная максимальная дальность российского аналога LRSO, ракет Х-101 и Х-102 (в ядерном оснащении), - от 4,5 тыс. до 5,5 тыс. км. Первым успешным боевым применением ракеты Х-101 в ноябре 2015 года стала военная операция России в Сирии.

На что способна американская LRSO?

Принятие LRSO на вооружение намечено на вторую половину 2020-х годов (называется 2027 год). Ожидается, что уже к 2030 году эта ракета должна полностью заменить весь парк существующих крылатых ракет AGM-86B и AGM-129A.

LRSO будет совместима как с новейшим американским бомбардировщиком В-21 Raider, так и с существующими бомбардировщиками В-52Н и В-2А. В настоящее время эти самолеты в рамках программы модернизации оборудуются новой боевой информационной системой, что существенно улучшит их боевую эффективность.

Стратегическую крылатую ракету воздушного базирования большой дальности предполагается комплектовать ядерной боевой частью (БЧ) W80-4. На ее создание планируется потратить $11,2 млрд. Предполагается, что первая боеголовка W80-4 будет поставлена к сентябрю 2025 года - раньше предполагаемого срока завершения работ над LRSO.

БЧ типа W80 разрабатывались для оснащения ими крылатых ракет воздушного базирования - AGM-86В и AGM-129А, наземного - ВGM-109G «Грифон», а также ядерных бомб В61. Они имеют переключаемую мощность заряда, нижний порог которой составляет примерно 0,2 кт, а верхний может достигать 340 кт.

Как противостоять этой ракете?

С учетом развития современных зенитных ракетных систем и комплексов, при создании крылатых ракет с ядерной БЧ на первый план выдвигаются требования по снижению радиолокационной заметности, повышению помехозащищенности, увеличению дальности поражения, рассказал «Газете.Ru» экс-заместитель главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Американская LRSO, по словам военачальника, исключением здесь не стала - она будет обладать низкой радиолокационной заметностью и защитой от помех, что затрудняет её обнаружение и перехват.

Вторая фактор, вызывающий беспокойство относительно LRSO - дальность полета этой ракеты.

«Учитывая дальность полета крылатой ракеты воздушного базирования в 3-5 тыс. км, техническая возможность обойти зоны поражения некоторых группировок зенитных ракетных войск у LRSO есть», - говорит специалист.

Третья причина, по которой LRSO представляет опасность - низкая высота ее полета.

«В условиях среднепересеченной местности дальность обнаружения крылатой ракеты, осуществляющей полет на высоте 60-100 метров, многофункциональными радиолокаторами зенитных ракетных дивизионов составит примерно 22-24 км. И сразу же надо производить пуск зенитных управляемых ракет. В противном случае КРВБ может выйти из зоны поражения. Встреча ракеты с целью в этом случае произойдет на дальности примерно 11-13 км. Говорить о каких-то сотнях километрах дальности перехвата КРВБ зенитными ракетными войсками в силу законов распространения радиоволн и особенностей рельефа местности при этом не приходится. А подобные цифровые показатели накладывают значительные трудности на построение равнопрочной по эффективности зенитной ракетной обороны», - рассказал Айтеч Бижев.

Тем не менее, по словам генерал-лейтенанта, выстроенной в России системе защиты от крылатых ракет вполне по силам справиться даже с LRSO.

«Современные и перспективные российские зенитные ракетные системы, такие как С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф», могут обнаруживать и поражать крылатые ракеты воздушного базирования даже с небольшой отражающей поверхностью", - подчеркнул Бижев.

"Еще большими возможностями по поражению аэродинамических целей всех классов обладает зенитная ракетная систем С-500 «Прометей», принятие на вооружение которой ожидается в ближайшее время», - пояснил генерал-лейтенант.

Еще один важный элемент защиты от крылатых ракет - авиационная система дальнего перехвата, которая развивалась еще в советские годы для предотвращения атаки США со стороны Арктики, отмечает Айтеч Бижев.

Эта система предназначается для обнаружения за пределами горизонта аэродинамических средств воздушного нападения вероятного противника и уничтожения авиационными комплексами перехвата стратегических бомбардировщиков до рубежа пуска ими крылатых ракет в условиях массированного применения противником всех видов радиоэлектронного и огневого подавления.

«В настоящее время в Воздушно-космических силах мы наблюдаем возрождение концепции передового авиационного эшелона, но теперь уже на совершенно новой технологической основе», - отметил Айтеч Бижев.

По его словам, несмотря на большую дальность полета LRSO, осуществить ее запуск, не входя в зону поражения истребительной авиации.

При этом военачальник предупреждает: применение ракеты LRSO в гипотетических военных конфликтах даже с ядерной боевой частью пониженной мощности неизбежно приведет к обмену между воюющими сторонами массированными ракетно-ядерными ударами. «Поэтому рассчитывать на LRSO как некое средство относительно безопасного разрешения возникающих противоречий не приходится», - резюмировал генерал-лейтенант.

Михаил Ходаренок