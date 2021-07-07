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ТАСС

"Алмаз-Антей" занялся автоматической сортировкой мусора

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Здания «Алмаз-Антей»
Здания «Алмаз-Антей».
Источник изображения: Пресс-служба СЗРЦ концерна «Алмаз-Амтей»

У концерна есть два пилотных проекта, которые находятся на стадии предконтрактной работы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" приступил к реализации пилотных проектов по автоматической сортировке вторсырья и мусора. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре международной выставки "Иннопром" заместитель генерального директора по производственно-технологической политике концерна Александр Ведров.

"Мы для себя выбрали стратегию, чтобы не конкурировать с компаниями, которые занимаются мусоросжиганием и мусоропереработкой, выбрали нишу, развитую в Европе - сортировку отходов. Мы связались с одной из крупнейших компаний Турции, и сейчас их практическую технологию внедряем в России. У нас есть два пилотных проекта, они на стадии предконтрактной работы", - сказал Ведров.

На стенде концерна представлен макет комплекса, который предназначен для автоматической сортировки и извлечения полезных вторичных материальных ресурсов из пластмассы, бумаги, стекла, металла, алюминия, а также из органических и теплопроводных отходов.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского ОПК, в состав которого входят свыше 60 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных центров. Продукция поставляется в более чем 50 стран мира.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит с 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз. По данным организаторов, выставку посетят всего 23 крупных зарубежных делегации. Самую большую привезла партнер выставки - Италия.

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Страны
Италия
Россия
Турция
Компании
Алмаз-Антей
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