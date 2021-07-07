Три атомные подлодки впервые примут участие в главном военно-морском параде

В настоящее время они совершают межфлотский переход с севера на Балтику

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и атомные подводные лодки "Вепрь" и "Орел" впервые примут участие в главном военно-морском параде. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны России со ссылкой на главкома ВМФ РФ Николая Евменова.

"Впервые в главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки. Это прежде всего новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А". Отмечу, что впервые подводная лодка проекта "Борей-А" примет участие в параде. Также для участия в главном военно-морском параде прибудут атомные подводные лодки "Вепрь" и "Орел", - процитировали в министерстве главкома.

В настоящее время все они совершают межфлотский переход с севера на Балтику. По словам главкома, подлодки прибудут в Кронштадт с 8 по 10 июля.

По данным военного ведомства, акватория рейда Кронштадта полностью готова к приему кораблей и подводных лодок крупного водоизмещения.

"АПЛ "Князь Владимир", "Орел" и "Вепрь" займут назначенные точки в статической парадной линии парада на Кронштадтском рейде", - привели слова главкома в военном ведомстве.