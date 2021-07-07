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РИА Новости

На российской базе в Таджикистане проверили боеготовность систем С-300

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201-я Гатчинская дважды Краснознамённая военная база в Таджикистане
201-я Гатчинская дважды Краснознамённая военная база в Таджикистане.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

ДУШАНБЕ, 6 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Проверка боевой готовности противовоздушной обороны состоялась на 201-й российской военной базе в Таджикистане, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центрального военного округа.

"Расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-300 ПС были подняты по тревоге. В ходе проверки дежурные силы обнаружили высокоскоростные цели условного противника", - сообщил собеседник агентства. Он пояснил, что военнослужащие произвели захват, сопровождение и электронные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, имитировавшим современные средства воздушного нападения условного противника с различных направлений и на различных высотах.

"Кроме этого, во время учения были отработаны нормативы по перезарядке систем С-300 ПС ракетами, а подразделения охраны и обороны отработали вопросы отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на боевые позиции", - рассказали в пресс-службе.

Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300ПС находится на опытно-боевом дежурстве 201-й российской военной базы. Основными задачами комплекса является прикрытие объектов российского соединения от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности. Кроме того, российские зенитчики в Таджикистане получили на вооружение 20 новейших ПЗРК "Верба".

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что 201-я российская военная база в Таджикистане оснащена всем необходимым, чтобы в случае необходимости оказать содействие Душанбе для урегулирования ситуации на границе с Афганистаном.

Советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб ранее заявил в интервью РИА Новости, что ситуация на севере страны, где талибы захватили ряд районов и продолжают продвижение, очень серьезная, но Кабул надеется, что она не выйдет из-под контроля. По его словам, правительственные войска планируют контрнаступление в северных районах. Источник в руководстве Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил РИА Новости, что талибы на данный момент контролируют более 70% линии госграницы с республикой.

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