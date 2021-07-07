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WarSpot

Монголия создала свою первую армейскую бронемашину

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Источник изображения: warspot.ru

Монголия создаёт собственный ВПК. Одним из его первых творений стал автомобиль «Мазаалай». Машина будет официально представлена на военном параде в честь 100-летия вооружённых сил Монголии, который состоится 11 июля.

Блогер Чингис Дамбиев, также известный как Buryat, опубликовал видео, на котором показаны новые машины армии Монголии. Среди них армейский внедорожник «Мазаалай», представленный как первый монгольский автомобиль с колёсной формулой 4×4. На видео также представлены лёгкий тактический автомобиль «Чоно» и боевой багги «Хилэнцэт». Первый представляет собой существенную доработку машин Mercedes-Benz Wolf W461, полученных от Германии в качестве безвозмездной военной помощи.

Военный автопром Монголии

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Монголия
Компании
Daimler AG
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