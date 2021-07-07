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РИА Новости

Украинский флот ожидает пополнение к концу 23-го года

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Патрульный катер типа Island "Славянск", переданный США Военно-морским силам Украины, в порту Одессы
Патрульный катер типа Island "Славянск", переданный США Военно-морским силам Украины, в порту Одессы.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Маслов

Что делать, если все свои мощности и ресурсы развалены и разграблены? Правильно, всегда можно купить за рубежом. Если денег нет, всегда можно оформить кредит и рассрочку. Схема работает, неважно, покупаете вы тостер или военный корабль.

Один в поле – не воин, есть такая старинная поговорка. Правда, русскоязычная. А если не в поле, а в море? И если не на русском, а на украинском? Владимир Зеленский на праздновании дня ВМС в Одессе сообщил, что уже к концу 2023 года в составе украинского флота появится военный корвет. Что характерно, корпус корабля уже заложили в Турции, но достраивать потом будут на Украине. И тут сразу несколько вопросов.

Во-первых, ну действительно, как изменит диспозицию один военный корабль, пусть даже корвет? Каковы будут его характеристики, функционал? И опять же, что сможет в поле один такой воин? Особенно учитывая, что остальной флот будет, в основном, состоять из старых переделанных и безнадежно устаревающих кораблей, сохранившихся еще с советских времен.

Конечно же, не нужно изображать флот Украины как свалку. Правительством страны уже заключены соглашения с Великобританией и Турцией на закупку 5 корветов, 8 ракетных и 39 патрульных катеров. Ко всему будет прилагаться набор ракет. Сумма контрактов потянет на 3,7 миллиарда долларов. Откуда деньги? Кредиты, конечно, причем взятые у тех же британцев.

А возвращаясь к тому первому из турецких корветов, интересно, конечно, прозвучало обещание достроить корабль на Украине. Напомнило инструкции из игрушек, которые после сборки нужно было еще обработать напильником. И соответствующий анекдот, когда после такой обработки получался совершенно не похожий на первоначальный результат. В том, что турки свою работу сделают так, что комар носа не подточит, сомнений нет. Но кто будет достраивать? Вот буквально днем ранее был признан банкротом Черноморский судостроительный завод, который имел заказ, причем как раз на корвет. Недостроенный корабль включили в перечень распродаваемого имущества. Не получится ли так, что и турецкий корвет в конечном счете будет не рассекать водные просторы, а уйдет с молотка очередного обанкротившегося предприятия?

Автор Алексей Красильников, радио Sputnik

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Великобритания
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
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