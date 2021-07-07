Её высочество Пуля

Вчера речь шла о гильзах, а сегодня у нас следующий элемент – пуля. Пожалуй, ни один компонент патрона не вызывает к жизни столько мифов, легенд и откровенных баек. Их можно услышать и в рассказах служивых, и в пересказах этих рассказов через третьи руки, и даже из уст тех, кто сам оружия в руках не держал, но ему друг тестя рассказывал, а уж он мужик серьёзный, прапорщик трубопроводных войск: такой точно врать не будет. Вот и возникают истории то про страшные разрывные пули, то про ещё более страшные – со смещённым центром тяжести, то про совсем уж жуткие атомные пули (ну этот сон разума я даже рассматривать не буду). Вот по пулям сегодня и пройдёмся.

Стальной сердечник и латунная оболочка на разных стадиях производства

Как и с гильзами, тут тоже всё шло по пути усложнения – сначала свинцовый шарик, потом свинцовая пуля более сложной формы, ну а потом и до оболочки дело дошло. Да, именно до той самой, которая цельнометаллическая, давшая название знаменитому фильму Кубрика. Нужна она стала из-за роста скоростей – свинец нормально держит скорости порядка 450 м/с, а дальше даже твёрдый сурьмистый сплав начинает плющить и активно намазывать на нарезы, что на точность стрельбы влияет весьма плохо. Поэтому свинцовый сердечник начали помещать в тонкую рубашку из более прочного материала. Сначала наиболее популярен был мельхиор, потом его потеснили более дешёвые варианты латуни, в частности томпак. Это позволило полностью реализовать возможности бездымных порохов и поднять скорости до 700 м/с и более. Это резко усложнило производство: просто взять и лить по формочкам пульки уже не получится, как было раньше со свинцом. Более того, отливку как таковую на крупных предприятиях в основном вытеснила штамповка. Из свинца тянется проволока, она режется на равной длины отрезки, а из них уже штампуются сердечники для пуль. Это гораздо технологичнее литья, которое к тому же весьма желательно производить под давлением, чтобы избежать дефектов. Технология производства рубашки похожа на изготовление гильзы, она тоже вытягивается из заготовки. Кроме уже помянутых латуни и томпака, тут также используется сталь. Само собой, чаще всего в виде биметалла, потому что сталь по стали на высоких скоростях – это всё равно что напильниками стрелять, никакой хромированный ствол такого издевательства не выдержит. Хотя у немцев из RWS есть и чисто стальные охотничьи пули TUG и TIG, но это скорее исключение. В целом, пуля по форме заметно проще гильзы, поэтому тут преимуществами более дешёвого биметалла пользуется гораздо больше производителей, чем с гильзами. Далее компоненты совмещаются – сердечник запрессовывается в оболочку и пуле придаётся итоговая форма. Сплошные прессовые работы. Как видно, даже простую оболочечную пулю калибра 7.62 мм на макаронно-папиросной фабрике опять-таки не сделаешь, а ведь мы не в начале ХХ века, простой свинец в оболочке для военных целей подходит плохо.

Разные виды пуль в разрезе на примере 7.62х54

Людям, видите ли, не понравилось, что их просто так этими пулями убивают, поэтому они начали делать разные защитные железки из прочных сортов стали. К части железок приделали колёса, к части гусеницы, а к части – лямки как у лифчика и вообще на себе стали таскать в комплекте со всякими котелками на голове. В общем, броню надо пробивать, а свинец делает это плохо, он мягкий и просто об неё расплёскивается. Или оставляет вмятины разной глубины, в зависимости от массы и скорости пули, но всё равно не пробивает. Заменить мягкий свинец на твёрдую сталь тоже не вариант – она лёгкая, а пуле нужна масса, иначе она будет быстро терять скорость. Выход был найден в виде сердечника из комбинации двух элементов, обычно стали и свинца. Один из вариантов – передняя часть сердечника стальная, для пробития препятствий, задняя – свинцовая, для массы. В другом варианте стальной сердечник помещается в свинцовую рубашку, а потом это всё уже в оболочку. Такая пуля уже и летит далеко, и пробивает хорошо. Получается длинная, потому что сталь всё-таки лёгкая, но это уже мелочи. Единственное – это пуля требовательна к качеству изготовления, потому что при наличии двух элементов очень легко получить дисбаланс, что плохо влияет на точность. Из-за этого валовые патроны со стальным сердечником обычно уступают матчевым или охотничьим пулям без такового, но для общевойскового боя их возможностей вполне хватает. Кстати, биметалл оболочки тоже вносит подобную лепту – неравномерность толщины разных слоёв покрытия сказывается.

Сердечник из обычной стали позволяет пробивать листы обычной стали или тонкую броню, чего не всегда хватает. А вот если его заменить на твердосплавный, то тут можно уже на вполне приличные бронелисты замахнуться, вроде плит хороших бронежилетов или бортов бронетранспортёров. Пуля, соответственно, получится бронебойная. По конструкции особых отличий тут чаще всего нет, но стоят они гораздо дороже: цена сердечника из высокоуглеродистой стали или карбида вольфрама плюс большая сложность его обработки. Иногда такие патроны представляют собой просто сердечник в оболочке — удельный вес карбида вольфрама позволяет: он тяжелее свинца. Потом военные решили всё усложнить и придумали промежуточную категорию – патроны повышенной пробиваемости. Именно к ним относятся отечественные 7Н10 и столь любимые Мэттом с «Разрушительного ранчо» зелёные носики. Обычно сердечники тут стальные термоупрочнённые, что с одной стороны сильно повышает бронепробиваемость, с другой – довольно дёшево. Это позволяет сделать такие пули основными, что весьма не лишне в силу широкого распространения разных видов нательной брони. Вообще вся эта классификация довольно условная и меняется со временем – для первой мировой пуля с обычным стальным сердечником уже тянула на бронебойную, а сейчас без термоупрочнённого бойцу может быть уже неуютно.

Отдельно тут можно упомянуть распространённое мнение, что гражданский оборот патронов со стальным сердечником запрещён. На самом деле нет, на рынке вполне себе присутствуют новосибирские патроны с двухэлементным сердечником, являющиеся точной копией армейского патрона 7Н1. Более того, даже пули от армейского 7Н10 повышенной пробиваемости хранить и использовать можно, а вот от 7Н22 или 7Н39 уже нельзя, они официально проходят по документам как бронебойного действия.

Разные виды сердечников

На десерт оставим пули с разными вкусными начинками и интересными эффектами. Вот как раз вокруг них большая часть историй и крутится. В первую очередь это произносимые с придыханием «разрывные пули». Под это определение обычно валят все виды пуль, целостность которых нарушается при попадании в цель. Первой разновидностью таких пуль являются экспансивные, которые увеличивают диаметр при попадании в мягкие ткани за счёт конструкции головной части. К таким относится легендарная пуля «дум-дум». Применение таких пуль для военных действий запрещено Гаагской конвенцией, но, тем не менее, производятся они массово. С одной стороны, нет никаких ограничений на их полицейское применение, а с другой – это самый распространённый тип охотничьих пуль. К ним примыкают пули фрагментирующиеся, которые при попадании разрушаются на мелкие части. Такие тоже используют для охоты, чаще на мелкого зверя, либо же полицейские – такая пуля не пробивает человека навылет и подходит для стрельбы в людных местах. Военные в свою очередь особо и не стремятся всю эту красоту применять – раскрываемость или разрушение пуль обуславливают их невысокую проникающую способность, что критично, поскольку ими не только бронежилет не пробить, но и достать противника за деревянным укрытием может быть проблемой. Да и называть эти пули разрывными в общем-то неверно – по крайней мере, в России разрывными считаются только пули, содержащие заряд взрывчатого вещества. Кроме взрывчатки, пуля имеет внутри ещё инициирующий механизм, который при попадании в цель накалывает капсюль и приводит всю эту миниатюрную адскую машину в действие. Изделие получается довольно сложное и дорогое, при этом эффективность у него сильно уступает эффектности. Броню оно толком не пробивает, взрывчатки внутри немного, что-то всерьёз разрушить этими крохами сложно, а по человеку в свою очередь получается с перебором, ему и обычной пули чаще всего за глаза. Да и нельзя этими пулями по людям стрелять, по той же самой Гаагской конвенции.

Экспансивные пули — это красиво

В общем, самый расцвет применения таких пуль пришёлся на Первую Мировую, причём в авиации – этажерки того времени ими ломались неплохо. Чем дальше, тем больше они уходили в область легенд, а в реальности остались только в виде немногочисленных вариантов крупнокалиберных патронов. Гораздо эффективнее оказалось заменить взрывчатое вещество на зажигательный состав и не взрывать что-то, а поджигать. Топливо, дерево, ткань и ещё много чего, что можно поджечь удачным попаданием. Зажигательные пули, в отличии от разрывных, оказались весьма успешной идеей и массово применяются до сих пор. В принципе, они тоже подпадают под пресловутую конвенцию, но есть одна оговорка – там запрещено применение по людям. Про технику, строения и прочие предметы речи не идёт, так что стрелять по ним можно, ну а если какой боец на пути оказался, то это уже его проблемы. А раз применять собрались по технике и пуля у нас и так сложная, то можно и бронебойный сердечник добавить, пусть будет бронебойно-зажигательная. Или вообще бронебойно-зажигательно-трассирующая, гулять так гулять. Трассирующие – это ещё один тип пуль, который подвинул разрывные, потому что для целеуказания и корректировки трассы оказались удобнее, а в производстве эти пули заметно проще: достаточно поместить в заднюю часть пули трассирующий состав, который будет воспламеняться при выстреле.

Не меньше, а то и больше рассказов ходит про пули со смещённым центром тяжести. Где у пули в норме центр тяжести и куда его надо сместить, рассказчик обычно сказать не может, но обязательно поведает, что, попав в колено, такая пуля может выйти из левой подмышки, превратив всё на своём пути в фарш. И выдают патроны с ней по особому приказу, вместе со ртутным ножом. По факту же это самые обычные пули патронов 5.45х39 и 5.56х45, у которых действительно задняя часть несколько тяжелее – там толщина свинцовой рубашки больше. Момент чисто конструкционный, имевший целью увеличить стабильности пули в полёте. При попадании пули в тело стабилизирующий момент исчезает, и пуля начинает вращаться в мягких тканях. Эффект жуткий, но вот это конвенциями уже не запрещено. Вся разница в поведении американской и советской пули в том, что первая обычно делает один кувырок и в процессе разламывается пополам из-за мягкой латунной оболочки, а вторая нет, потому что покрыта более прочным биметаллом. В итоге у 5.56 насквозь тело часто проходит только более тяжёлая задняя часть, причём уже дном вперёд (передняя часть соответственно остаётся в ране и её осколки надо извлекать дополнительно), а 5.45 проходит целиком, при этом раневой канал получается изогнутым.

Вот так ведёт себя пуля 5.45 в свиной туше

Отсюда и пошла легенда о хаотичном изменении траектории внутри тела. Отклониться на 10-15 сантиметров она вполне может, а вот войти в живот и выйти из шеи – только в рассказах. Усугубляются все эти жуткие эффекты чрезвычайно высокой скоростью пули, которая зачастую при попадании в тело оказывается выше 700 м/с. При такой скорости возникает мощный гидравлический удар – внутриклеточная жидкость не сжимается, поэтому появляется большая временно пульсирующая полость, в ходе сокращения которой рвутся мышцы, повреждаются близлежащие органы и даже могут ломаться кости. Дополняется это всё разрывом клеточных мембран в тканях вблизи раневого канала. По сути, это уже не мышцы, а мёртвое отбитое мясо, которое в ближайшее время начнёт гнить. Эти разрушенные ткани обязательно необходимо удалить, чтобы избежать гангрены. Кстати, отсюда пошла ещё одна легенда – что малоимпульсная пуля является воплощением идеи, что противника выгоднее не убить, а тяжело ранить, чтобы нагрузить вражескую инфраструктуру.

На самом деле, поражающие эффекты новых патронов во многом оказались неожиданными для самих разработчиков. С одной стороны, это дало мощный толчок к исследованию терминальной баллистики высокоскоростных пуль, которой до того пренебрегали, а с другой – породило множество домыслов и легенд.

Ну а в жизни, как это часто бывает, всё оказалось одновременно гораздо проще и гораздо страшнее человеческих выдумок.

Автор: Роман Воронов