Её сиятельство Гильза

«Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». У Вильяма нашего Шекспира эта фраза подразумевала различную паранормальщину, вроде тени отца Гамлета, намекавшей на совершение ряда тяжких преступлений, но если внимательно присмотреться, то и появление многих привычных нам вещей тоже представляется многим людям магией. И совсем необязательно это Большой Адронный Коллайдер, желанная, но дефицитная игровая видеокарта или 8К-телевизор от Самсунга. Это может быть гораздо более простая вещь – например, патрон. Пистолетный, винтовочный, револьверный – неважно. Патрон является вроде бы и мелким, но очень важным персонажем в мировой военной истории. Мы читаем про дефицит патронов в Российской Императорской Армии и ужасаемся ему. А потом со сходными чувствами – про винтовку с пятью патронами на человека в РККА. Или истории про отказ в приёме на вооружение автоматических образцов, потому что расход патронов будет излишне велик. И постоянно этот персонаж возникает в сюжете в связи с какими-то перипетиями – недостатком, срывом поставок, освоением производства, проблемами с качеством. Зато, когда с ним нет проблем, он незаметен.

При этом само производство патронов обычно остаётся за кадром. Ну как-то их там делают, причём миллионами и миллиардами. Магия, да и только. А где магия, там и мифы, вроде самого живучего – про диаметр советских папирос и макарон, равный 7.62 мм, что якобы позволяет развернуть производство патронов на любой макаронной фабрике за два часа.Итак, говорить будем про унитарный патрон в металлической гильзе.

С позапрошлого века мало что изменилось

Всяческие гладкоствольные патроны в бумажных папковых и пластиковых гильзах не трогаем, это отдельная тема, имеющая отношение в основном к истории охотничьего оружия, а не к военной тематике. Унитарный он потому, что в одном изделии сразу содержатся метаемый снаряд (обычно пуля), метательный заряд (порох) и запал (капсюль). И дополнительная деталь для того, чтобы собрать всех их воедино. Нет, это не Кольцо Всевластия, это металлическая гильза. Ранее применялись и бумажные гильзы, но времена нижнего кембрия опять-таки не трогаем. Самым очевидным плюсом унитарного патрона стало увеличение скорострельности оружия – уже не приходилось совершать кучу операций, как с дульнозарядным оружием. Закинул патрон, закрыл затвор – и стреляй. Потом к оружию начали массово приделывать магазины, ну а затем и вовсе обленились, переложив функцию передёргивания затвора на энергию пороховых газов.

Были и менее очевидные моменты: металлическая гильза позволила кратно увеличить давление пороховых газов в патроннике, отсюда рост начальных скоростей пули и возможность применять бездымные пороха, следовательно, большая дальность стрельбы и сама стрельба более зрячая. Возможность перезаряжаться в любом положении позволила армиям эффективнее закапываться в землю, больше стрелять лёжа и из укрытий; с укрытием желательно сливаться, а значит, нужен камуфляж; камуфлированную армию визуально уже не видно, а значит, надо развивать связь. Ну, в общем, вы поняли – одно тянуло за собой другое, и между Крымской и Русско-Японской уже пропасть в способах ведения войны. Естественно где-то должна быть и подстава. Само собой, она есть – такой патрон гораздо сложнее в производстве. Это не пороха в мешочек насыпать и пульку сверху кинуть, тут каждый патрон – сложное техническое изделие. Соответственно, и патронное производство усложнилось на порядок. Причём это касается каждой из деталей патрона.

Сегодня поговорим про самую крупную деталь – гильзу. Многим они хорошо знакомы с детства. Зачастую это первый предмет, непосредственно связанный с оружием, который попадает в руки мелкого пацана. Разного размера, разной формы, разных цветов, причём вся эта разница не на пустом месте появляется. Деталька вроде бы простенькая, но производство гильзы на самом деле весьма сложно. Ключевой момент – все миллионы производимых гильз для армейского оружия должны укладываться в очень строгие допуски. Слишком короткая гильза – ударник не достанет до капсюля и случится осечка. Слишком длинная гильза – затвор не закроется и случится задержка. Слишком толстая гильза застрянет в патроннике – и снова неприятная задержка. Всё это в бою смертельно опасно. Значит, требования к геометрии гильзы очень строгие. Соответственно, и оборудование для производства должно быть весьма точным, и рабочие квалифицированные. Десяток-другой гильз может даже токарь третьего разряда на школьном токарнике ТВ-4 сделать, но вот большая партия – совсем другое дело. Этот момент уже не располагает к производству гильз на папиросно-макаронных фабриках или в «секретных цехах кастрюлько-тазиковых артелей» (слышал и такую формулировку).

Далее – материал гильзы. Самый лучший вариант известен уже давно – это латунь. Прочная, пластичная, легко обрабатывается, хорошо держит давление – в общем, всем хороший материал, только вот есть пара недостатков: требует больших затрат цветных металлов, ну и дорогая это зараза. Тем не менее, очень долгое время выбора не было, найти замену латуни не получалось. Само собой, никто на токарниках гильзы не точит, их вытягивают из заготовки, придают форму, подрезают, и только в конце идёт токарная обработка и сверление. Вытягивать гильзу из латунного блинчика – это одно, тут можно справиться небольшим прессом чуть ли не настольного класса, в гараже уж точно сделать можно.

Сталь же – совсем другое дело, тут оборудование нужно более серьёзное, да и с самой сталью всё гораздо сложнее, какая попало сыромятина не подойдёт, нужны специальные сорта, дающие оптимальное сочетание пластичности и прочности. Советские технологи очень долго бились над решением этой задачи и смогли её всё-таки решить – именно СССР первым освоил массовое производство стальных гильз. Кроме оборудования и материала, пришлось преодолевать трудности с выбором покрытия. Латунную гильзу ничем покрывать не надо, она мягкая, и трением латунь по стали в паре гильза-патронник можно пренебречь, максимум латунные гильзы иногда никелируют, а вот сталь по стали – это уже не дело. В ход идут и плакирование (покрытие стали тонким слоем латуни с получением так называемого биметалла, проще говоря – бутерброда из двух материалов), и лакирование, и оцинковка, и покрытие полимером. В основном используется лак, из-за этого отечественные армейские гильзы чаще всего зелёные.

Так рождается гильза патрона 7.62х39

Если со сталью столько возни, то зачем она тогда вообще нужна? Ответ простой – цена и доступность материала. Для производства гильз не нужен дефицитный цветмет, только сталь – соответственно, цена каждой гильзы получается копеечная. Платить за это приходится очень сложным и дорогим оборудованием патронных заводов, сложным процессом освоения изделия и, соответственно, необходимостью больших объёмов производства, чтобы это всё стало рентабельным. Поэтому почти все советские патронные заводы были очень крупными предприятиями. В этом вообще очень хорошо прослеживается разница между советской и американской инженерными школами: первая предпочитает более простое финальное изделие, вторая – производство более простых деталей на промежуточных этапах. Из-за этого конструкционно более простой автомат Калашникова в производстве сложнее, чем состоящая из большего числа деталей винтовка Юджина Стоунера, известная как AR-15/M16/M4. Собственно, на этом этапе становится понятно, что производство гильз на предприятиях, не предназначенных для этого изначально, практически невозможно. Как невозможно производство АК всяческими «Артелями Примус», как это было с ППС.

При этом полностью отказаться от латуни СССР тоже не смог. Во-первых, требования к массовости производства стальных изделий не подходили для огромного количества спецпатронов – малошумных, бесшумных, подводных, просто экспериментальных. Во-вторых, пластичность латуни даёт не только удобство производства, но и равномерность усилия распуливания. Мягкая латунька держит пулю более единообразно, а это положительно сказывается на точности стрельбы. Для валового автоматного или пулемётного патрона и сталь отлично подходит, а вот снайперам точность лишней не бывает. Именно поэтому патроны для пулемёта ПКМ идут в биметаллической гильзе, а вот для винтовки СВД – в латунной, и имеют отдельную маркировку «Снайперские». Ну и в-третьих, не всегда получалось найти нужную сталь для гильзы, как вышло с патроном 12.7х108, где не удалось сделать надёжную стальную гильзу для авиационных пулемётов.

Американские полимерные эксперименты

В СССР проводились также эксперименты с алюминиевыми гильзами, но дальше экспериментальных партий дело не пошло. Более перспективным в настоящее время является идея полимерной гильзы, но это производство точно не будет простым из-за очень высоких требований к качеству пластика. Насколько идея взлетит – увидим в ближайшие годы, ну а пока балом правят сталь и латунь. При этом и производство латунной гильзы тоже нельзя назвать очень уж простым процессом, поэтому очень многие фирмы покупают готовые гильзы у крупных производителей и просто ставят на них свои клейма. Достаточно посмотреть любой американский сайт, на котором продаются патроны и компоненты. Готовые патроны продают чуть ли не сотни контор, а вот список производителей гильз укладывается в десяток-полтора.

Такой вот непростой оказывается простая на первый взгляд деталька.

Автор: Роман Воронов