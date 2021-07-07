Редкая версия танка Т-64А впервые замечена на учениях ВСУ

На недавних учениях резервистов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных cил Украины впервые после долгого перерыва продемонстрирован переделанный в машину разминирования основной боевой танк Т-64А, который действовал совместно с бронетранспортерами БТР-3 . Его фотографию со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Украины разместил портал Defence Express.

Впервые такие образцы были замечены в конце декабря 2018 года в Житомирской области, где на одном из военных объектов провели пропагандистскую акцию по передаче ВСУ различной техники.

От обычных "шестьдесят четвертых" эта модификация отличалась отсутствием 125-мм гладкоствольной пушки 2А46-1 и спаренного с ней 7,62-мм пулемета ПКТ. В распоряжении командиров оставили 12,7-мм НВСТ "Утес".

Амбразуру орудия заделали, однако других мер по усилению бронирования, например по установке динамической защиты, почему-то не предприняли. Были применены более совершенные средства связи.

Для проделывания проходов в минных полях их оборудовали колейными тралами КМТ-7, которые весят до 7500 кг. С таким тяжелым оборудованием в ходе выполнения задач инженерные машины могут двигаться со скоростью не более 12 километров в час.

Алексей Брусилов