Применение реактивных установок по надводным целям показали на видео

На проводившихся в Египте широкомасштабных маневрах Qader-2021 122-мм реактивные системы залпового огня применялись для ударов по надводным целям.

Qader-2021 tatbikatı sırasında Mısır ordusu BM-21 Grad'ı kıyı savunma aracı olarak kullandı. pic.twitter.com/Z7z2vZinry — Mustafa Yılmaz (@Buker1907NATO) July 4, 2021

В обнародованном видео можно увидеть РСЗО типа RL-21, являющиеся тридцатиствольными северокорейскими версиями советских БМ-21 "Град", выполненными на шасси средних артиллерийских тягачей АТС-59Г.

Эти гусеничные машины были поставлены Советских Союзом еще в 70-е годы и долгое время служили для буксировки различных орудий массой до 14000 кг, например 130-мм пушек М-46.

Они отличались хорошей проходимостью и надежностью. Позже несколько десятков таких "пятьдесят девятых" были доработаны для выполнения новых задач, с которыми они успешно справляются до сих.

Если раньше в ходе учебных боевых действий их в основном задействовали для обстрелов сухопутного "противника", то сейчас они используются для миссий "земля - море".

В Российской армии "Грады" также служат для обороны берега, что не раз демонстрировалось в ходе учений различных масштабов.

Кроме того, именно отечественные конструкторы создали на базе БМ-21 уникальный самоходный реактивный бомбометный комплекс ДП-62 "Дамба", предназначенный для уничтожения диверсантов и сверхмалых подводных лодок.

Алексей Моисеев