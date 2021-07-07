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«Индженьюити» совершил самый сложный полет на Марсе

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Марсианский дрон «Индженьюити»
Марсианский дрон «Индженьюити».
Источник изображения: JPL-Caltech / NASA

Первый внеземной дрон «Индженьюити» успешно совершил девятый по счету и самый сложный полет на Марсе. Вертолет пролетел над неровным ландшафтом 625 метров за 167 секунд и не отклонился от расчетной конечной точки маршрута, сообщается в твиттере Лаборатории реактивного движения NASA.

С момента первого в истории полета в марсианской атмосфере 19 апреля 2021 года инженеры разрабатывали для «Индженьюити» все более сложную программу новых полетов: от 30-секундного вертикального подъема и последующего спуска до перелетов на более чем 200 метров, длившихся несколько десятков секунд. На данный момент дрон совершил девять полетов, при этом инженеры убедились, что он не только способен садится на плохо исследованных площадках, но и устойчив к сбоям, порой крайне опасным для аппарата.

4 июля 2021 года вертолет совершил девятый полет, поставив новые рекорды по пройденному расстоянию, времени и скорости полета. Дрон пролетел 625 метров со скоростью 5 метров в секунду, весь полет занял примерно 167 секунд. В этом полете основная нагрузка легла на обновленную навигационную систему аппарата, которая не только должна была ориентироваться на местности с крутыми склонами, скалами и дюнами, но и не мешать дрону получать цветные снимки поверхности, обладающие научной ценностью. Существовала возможность того, что из-за неровного рельефа дрон на несколько десятков метров отклонится от расчетной конечной точки маршрута, однако этого не произошло. Заодно инженеры убедились, что вертолет способен поддерживать связь с марсоходом на расстояниях в несколько сотен метров.

«Индженьюити» прибыл на Марс в феврале этого года вместе с ровером «Персеверанс». За один месяц дрон выполнил пять экспериментальных полетов, после чего NASA поручило аппарату следовать за марсоходом, занимаясь фоторазведкой местности, до конца августа. В чем особенности аэродинамического полета на Красной планете можно прочесть в материале «Марсианский винт».

Александр Войтюк

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