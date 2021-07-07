Войти
N+1

Британцы научат ракеты общаться в полете

611
0
0
Британцы научат ракеты общаться в полете
Британцы научат ракеты общаться в полете.
Источник изображения: Defence Science Technology Laboratory / Youtube

Лаборатория научно-технических оборонных исследований Великобритании занялась разработкой систем, которые позволят ракетам взаимодействовать друг с другом в полете. Как сообщает британское министерство обороны, проект под названием CSWTD предполагает разработку как аппаратного, так и программного обеспечения. Он рассчитан на два года. Если результаты демонстрации будут успешными, то военные могут интегрировать технологию в существующие платформы в течение пяти лет.

Первые умные боеприпасы появились в 1960-х. Это были бомбы с лазерным наведением, которые просто можно было направлять к нужной цели. Сегодня рынок умного оружия гораздо разнообразнее: пистолеты умеют считать патроны, а взрыватели — определять лучшую точку траектории полета для подрыва. Но в большинстве случаев даже умное оружие делится данными с центром управления, а не с другим оружием по соседству.

Лаборатория научно-технических оборонных исследований Великобритании занялась разработкой систем, которые позволят ракетам взаимодействовать друг с другом в полете. Это позволит им быстрее адаптироваться к ситуации и информировать о ней другие боеприпасы.


Проект под названием CSWTD стартовал в апреле, но известно о нем стало в июле, когда британское министерство обороны выделило на него 4,8 миллиона долларов. Он предполагает разработку как аппаратного, так и программного обеспечения. За два года лаборатория должна исследовать, как технически обеспечить коммуникацию ракет. Если результаты демонстрации будут успешными, то технологию могут интегрировать в существующие платформы в течение пяти лет.

Разработкой систем, позволяющих боеприпасам действовать группой, обмениваться информацией и распределять цели уже занимаются в США. Ранее мы писали про испытания «Золотой орды», эту систему пока отрабатывают на бомбах.

Василиса Чернявцева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Похожие новости
04.02.2021
Forbes (США): американские бомбардировщики В-1 летят в Норвегию, чтобы беспокоить русских
03.06.2020
Без России: Киев хочет новый формат переговоров по Донбассу
07.02.2020
"Это опасно": в США сообщили о стычках с россиянами в Сирии
28.09.2017
В США сообщили о прогрессе в создании замены "Союзов"
04.06.2013
Доклад Стокгольмского Института о ядерных державах и миротворцах
24.10.2007
Москва – Дели: оружейное партнерство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 12:38
  • 6
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 07.07 11:19
  • 12
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 07.07 10:37
  • 34
Палубная авиация против ЗРС
  • 07.07 06:33
  • 40
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 07.07 03:26
  • 12
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 07.07 02:55
  • 2
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 07.07 02:49
  • 2
Борисов заявил о прохождении пика поставок вооружения по ГОЗ
  • 06.07 22:05
  • 1
Новый рынок для Украины: турецкий холдинг заключил соглашение с «Мотор Сич»
  • 06.07 21:52
  • 1
В России готовят замену второму по популярности самолету
  • 06.07 20:33
  • 68
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 06.07 18:25
  • 2
Путин 20 июля примет участие в совещании по авиации на МАКС-2021
  • 06.07 17:01
  • 3
Будущее брони: как изменятся российские танки
  • 06.07 13:24
  • 4
Бывший американский военный сравнил армию России с «Запорожцем»
  • 06.07 10:30
  • 1
Наставили на путь: как военные строители готовятся к реконструкции БАМа
  • 06.07 10:29
  • 18
Авиация и ПВО