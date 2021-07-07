Британцы научат ракеты общаться в полете.

Лаборатория научно-технических оборонных исследований Великобритании занялась разработкой систем, которые позволят ракетам взаимодействовать друг с другом в полете. Как сообщает британское министерство обороны, проект под названием CSWTD предполагает разработку как аппаратного, так и программного обеспечения. Он рассчитан на два года. Если результаты демонстрации будут успешными, то военные могут интегрировать технологию в существующие платформы в течение пяти лет.

Первые умные боеприпасы появились в 1960-х. Это были бомбы с лазерным наведением, которые просто можно было направлять к нужной цели. Сегодня рынок умного оружия гораздо разнообразнее: пистолеты умеют считать патроны, а взрыватели — определять лучшую точку траектории полета для подрыва. Но в большинстве случаев даже умное оружие делится данными с центром управления, а не с другим оружием по соседству.

Лаборатория научно-технических оборонных исследований Великобритании занялась разработкой систем, которые позволят ракетам взаимодействовать друг с другом в полете. Это позволит им быстрее адаптироваться к ситуации и информировать о ней другие боеприпасы.

Проект под названием CSWTD стартовал в апреле, но известно о нем стало в июле, когда британское министерство обороны выделило на него 4,8 миллиона долларов. Он предполагает разработку как аппаратного, так и программного обеспечения. За два года лаборатория должна исследовать, как технически обеспечить коммуникацию ракет. Если результаты демонстрации будут успешными, то технологию могут интегрировать в существующие платформы в течение пяти лет.

Разработкой систем, позволяющих боеприпасам действовать группой, обмениваться информацией и распределять цели уже занимаются в США. Ранее мы писали про испытания «Золотой орды», эту систему пока отрабатывают на бомбах.

Василиса Чернявцева