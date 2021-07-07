Defence 24 (Польша): серийное производство танка «Армата» запустят только в следующем году

«Армата» станет первым в мире запущенным в серийное производство танком четвертого поколения. Главный упор в машине делается на выживаемости экипажа, а его пушка будет обладать повышенной пробиваемостью брони. Читатели полагают, что конструкция остается недоработанной и недоумевают, почему была выбрана концепция с недостаточно защищенной башней.

Как заявил российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров, серийное производство танка Т-14 "Армата" начнется в следующем году. До этого времени будут завершены государственные испытания.

О задержках с поставкой в армию новых российских боевых машин на платформе "Армата" в начале этого года уже писали российские СМИ. В марте эту информацию официально подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Стоит отметить, что в августе прошлого года сам Мантуров рассказывал, что первые экземпляры этих танков удастся запустить в серийное производство и принять на вооружение уже в 2021 году.

В свою очередь, в конце года заместитель главы российского оборонного ведомства Алексей Криворучко дополнительно сообщил, что серийное производство машин начнется еще до завершения всех испытаний и проверок. Судя по всему, с конструкцией на этом этапе возникли какие-то непредвиденные проблемы. Это означает, что, если в ближайшие месяцы не появятся очередные сложности, армия получит танки как минимум на год позже, чем планировалось.

Отставание от графика не меняет того факта, что Т-14 "Армата", по всей видимости, станет первым в мире основным танком четвертого поколения, запущенным в серийное производство и принятым на вооружение. Работы над конструкциями такого типа, которые ведутся в рамках американской программы "Опционально экипажный танк" и французско-немецкой "Основная наземная боевая система", пока не продвинулись дальше исследовательского этапа, а их результаты появятся не раньше, чем через 10-15 лет.

Российская машина имеет совершенно новую конструкцию с необитаемой легкобронированной башней и корпусом с мощной броней, а основной упор делается на максимальное повышение выживаемости экипажа. Кроме того, согласно официальным данным российского министерства обороны, бронепробиваемость, которую обеспечивает пушка Т-14 "Армата", будет гораздо выше, чем у других новейших моделей российских основных танков: Т-90М, Т-72Б3М, Т-72Б3 или Т-80ВМ.

Оборонное ведомство РФ подписало с концерном "Уралвагонзавод" первый контракт на серийные поставки танков Т-14 "Армата" и созданных на той же платформе боевых машин пехоты в ходе Международного военно-технического форума "Армия" в 2018 году. В целом планируется поставить в вооруженные силы 132 машины обоих типов, сейчас на вооружении находится около 20 таких танков из предсерийной партии.

Комментарии читателей:

Chyżwar dawniej Marek

Кто-то недавно писал, что ответственность за цирк с этим танком на российском параде несет недостаточно обученный экипаж. Однако сейчас мы видим, какая это "зрелая конструкция".

Ałtor

То есть двигателя к нему до сих пор не сделали, как и к Су-57? Ну, тогда мы еще подождем, а в итоге, когда россияне посчитают, сколько это будет стоить, они решат, что "денег нет", а Т-72 вполне неплох и "не имеет аналогов в мире". Экспорта ни Т-14, ни Су-57 не будет, пока они не научатся выпускать двигатели и сами не внедрят их у себя или не отправят на какую-нибудь войну, чтобы испытать в реальных условиях.

Pytanie

Может кто-нибудь объяснить мне, в чем заключается отличие, почему он называется танком четвертого поколения? Необитаемые башни уже какое-то время существуют, хорошая защита экипажа стала стандартом. Электроника у россиян, по всей видимости, не самая современная или сделанная по лицензии, то есть она не лучше, а, возможно, и хуже западных аналогов. И где это четвертое поколение?

Tenebris

Точно так же можно задаться вопросом, почему Ф-22 или Ф-35 - это самолеты пятого поколения. Ответ, в целом, очень прост: так заявили русские/американцы/кто-то еще. Точной международной классификации, признанной всеми государствами в качестве стандарта того, что считать третьим, четвертым или пятым поколением, нет. Остаются только заявления экспортеров и государств, которые внедряют или использую технику. В первую очередь это маркетинг.

Mikołaj

Легкобронированная башня - это абсурдная концепция. Единственный аргумент, который можно принимать во внимание: "раз они это делают, это имеет смысл". Однако и его можно опровергнуть: я думаю, все дело в стремлении склонить Запад пойти тем же неверным путем (он это действительно делает). Одним словом, я бы, скорее, предположил, что "Армата" - это какой-то блеф, призванный сбить конкурентов с толку, а самим выпустить тысячи настоящих танков. Какой смысл может иметь производство танка, который перестанет работать, если его башню поразит что угодно? Что с того, что члены экипажа выживут? Их придется еще осмотреть, перевезти в больницу. Это, скорее, модифицированная машина огневой поддержки, а не танк.

Матеуш Зеленка (Mateusz Zielonka)