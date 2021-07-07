ОДК поставила двигатель для фрегата "Адмирал Исаков"

Дизель-газотурбинный агрегат сейчас проходит входной контроль

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") поставила "Северной верфи" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) дизель-газотурбинный агрегат (ДГТА) М55Р для левого борта третьего серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал Исаков". Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха.

"В состав ДГТА входят дизельный двигатель, турбина и редуктор. ДГТА для линии валопровода правого борта "Исакова" в июне завершил стендовые испытания и после оформления необходимых документов также прибудет на верфь", - привели в пресс-службе слова первого заместителя генерального директора Ростеха Владимира Артякова.

Как отметили в госкорпорации, сейчас ДГТА проходит входной контроль. "В ближайшее время начнется подготовка к монтажу его элементов в носовое и кормовое машинные отделения", - привели в пресс-службе слова генерального директора "Северной верфи" Игоря Орлова.

Двигательная энергетическая установка для фрегата "Адмирал флота Советского Союза Исаков", в которую входят агрегаты левого и правого борта, станет второй полностью отечественной, построенной на российских мощностях в рамках программы импортозамещения, подчеркнули в Ростехе.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.