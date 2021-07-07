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На Украине заявили о «не сросшихся» российских учениях в Черном море

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Источник изображения: Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Россия не смогла использовать беспилотники «Форпост» для целеуказания при нанесении воздушных ударов в ходе учений в Черном море, вследствие чего использовала архаичный самолет-амфибию Бе-12, заявляет Defense Express.

Украинское иформационно-аналитическое агентство напоминает, что в ходе мероприятий, проходивших в июле, российские большие десантные корабли «Орск» и «Саратов» выполнили роль отряда кораблей условного противника, а самолет-амфибия осуществил разведку целей.

«Серийное производство Бе-12 завершилось еще в 1973 году, и этот самолет является морально устаревшим», — утверждает Defense Express, допуская, что из-за неназванных проблем с использованием «Форпостов» российские военные учения в Черном море «не срослись».

Согласно агентству, Военно-морские силы Украины имеют в своем распоряжении один Бе-12, в настоящее время находящийся на ремонте, что также «вызывает закономерный скепсис».

В июле Defense Express написало, что Украина может открыть огонь на поражение по российским кораблям, угрожающим проходу украинских судов через Керченский пролив, в частности катерам Росгвардии.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Бе-12
Компании
Росгвардия
Проекты
БПЛА
Военные учения
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