Стаю дронов испытали в бою

Израиль стал первой страной, официально объявившей о задействовании роя беспилотников в боевой операции. Вчера, 5 июля, портал walla.co.il сообщил о том, что ЦАХАЛ применил объединённые в единую сеть дроны против боевиков ХАМАС.

Рои дронов выполнили более тридцати операций в мае этого года во время обострения арабо-израильского конфликта и ракетных обстрелов из сектора Газа. Армия обороны Израиля не раскрывает деталей операций и моделей используемых беспилотников. При этом известно, что объединённые в сеть дроны использовались для поиска и атаки огневых точек исламистского движения ХАМАС.

Уничтожение замаскированных ракетных установок в жилых районах сектора Газа

Известно, что первой целью роя дронов стала ракетная установка, замаскированная в оливковой роще. Управлял всем роем беспилотников один оператор, который работал в паре с командующим, анализировавшим полученные от дронов данные и отдававшим приказы на поражение целей. Кроме того, задействовалось несколько человек, занимавшихся сборкой и пуском дронов. По неофициальным данным, рои дронов уничтожили «двузначное количество целей ХАМАС».