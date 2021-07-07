На атомном ледоколе "Сибирь" начались испытания системы электродвижения

Два линейных атомных ледокола проекта 22220 (ЛК-60Я) в достройке у стенки АО "Балтийский завод" (в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") - спереди "Урал", за ним "Сибирь". Санкт-Петербург, 03.05.2021.

ЦАМТО, 6 июля. Судостроители Балтийского завода (входит в состав АО "ОСК") выполнили монтаж трух валолиний и сопутствующих систем на борту первого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сибирь".

Завершение этих работ позволило специалистам предприятия приступить к испытаниям системы электродвижения.

Среди прочих работ, в июне 2021 года на судне были выполнены монтажные работы общесудовых систем и систем управления техническими средствами ледокола. Специалистами завода и контрагентских организаций завершены работы по сбору конструкций судового вертолетного устройства, монтажу систем связи, воздуха среднего и низкого давления, системы пожаротушения и теплового контроля.

На сегодняшний день из перечня мероприятий программы швартовных испытаний закрыты пункты испытаний системы заполнения и сепарации дизельного топлива и системы приема пара с берега. В ближайшее время балтийцам предстоит завершить испытания швартовных, якорных, буксирных лебедок и проверить работоспособность палубных грузовых кранов.

Атомный универсальный ледокол "Сибирь" был заложен 26 мая 2015 года. Это второе судно в линейке проекта 22220, строительством которого занимается коллектив Балтийского завода. Согласно планам, ледокол "Сибирь" должен выйти на заводские ходовые испытания в конце 2021 года, после чего судно будет передано заказчику.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".